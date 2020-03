Alertan venta de prueba irregular para detectar Covid-19 en Medellín

Vía internet, se está comercializando una prueba rápida que supuestamente detecta si una persona está, o no, contagiada con Covid-19. Dicho procedimiento, tiene un costo aproximado de hasta 250.000 pesos.Sin embargo, desde la gobernación de Antioquia advirtieron que estas pruebas no sirven para saber si están infectados o no con coronavirus por lo que hizo un llamado a las personas para no comprarlas.

María Angélica Maya, infectóloga, presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología, explicó que este tipo de pruebas en sangre, no detectan el virus sino las defensas que el cuerpo hace contra el virus.“Puede ser una prueba falsa si tengo la infección. El virus puede estar en mi cuerpo, causar la enfermedad y el malestar, pero la prueba puede salir negativa, porque en la fase inicial de la enfermedad tengo el virus, pero aún no produzco defensas, de manera que esta prueba no se puede usar como diagnóstico”.

En la fase inicial de la enfermedad tengo el virus, pero aún no produzco defensas, de manera que esta prueba no se puede usar como diagnóstico FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a las pruebas para determinar el Covid-19 en el organismo, Maya explicó que solo personal experto en salud, epidemiólogos o estamentos de salud pública están en capacidad de interpretar los resultados debido a la complejidad de las pruebas.



Más allá de hacer que las personas pierdan su dinero, este tipo de pruebas representan un peligro para la situación actual con la pandemia, pues “le hace pensar a la persona que no tiene la enfermedad cuando sí la está teniendo o le hace creer que sí tiene un caso cuando en realidad no es así. Todo esto puede alterar el registro nacional que lleva el Instituto Nacional de Salud".



Este tipo de pruebas, prosiguió la experta, solo le serían útiles a las instituciones gubernamentales, pues les facilita la toma de acciones de salud pública.

MEDELLÍN