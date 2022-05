Con mensajes en redes sociales y cadenas difundidas por Whatsapp están estafando a quienes están buscando trabajo en Antioquia.



La caja de compensación Comfenalco alertó sobre esta situación, pues identificó que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por personal de esta entidad para ofrecer falsos empleos y capacitación académica inexistente.



Denis Henao Bedoya, coordinadora de Empleo de Comfenalco Antioquia, explicó que “identificamos a través de redes sociales, cadenas de WhatsApp, mensajes de texto y llamadas telefónicas que está circulando un comunicado de personas que se hacen pasar por empleados de la Caja y que utilizan inadecuadamente la imagen con una oferta de empleo falsa, exigiendo consignaciones dinero para aplicar”.



La coordinadora reveló que esto se ha identificado en diferentes regiones, pero con más frecuencia en el Oriente, Occidente, Urabá, Nordeste y Magdalena Medio.



Una de las víctimas en el Urabá antioqueño, habló sobre la estafa. “Me llamaron a decirme que estaba apta para un trabajo que se hace llamar Construcciones y Montajes S.A.S, uno bien emocionado por tanto tiempo y te venden la idea, te piden la tala de uniforme. Te dicen que mi perfil es de auxiliar administrativo y me pidieron hacer unos cursos que lo puedo averiguar parte o que él ofrece el curso”, contó.



A la mujer le pidieron una consignación de 290 mil pesos para los dos curos necesarios para acceder al empleo. Ella hizo la transacción con 190 mil pesos.



“Luego me piden foto tipo documento, la cédula escaneada y la afiliación a la EPS. Luego me dijeron que había una cita para firmar contrato en Turbo, me fui para allá contenta y llegué, al lado de la alcaldía, y un caballero me dice allá que eso es un fraude, que tumbaron la platica que así como yo ya habían ido 10 mujeres”, relató la víctima.



TENDENCIAS EL TIEMPO Foto: iStock

Comfenalco, junto con Comfama y el Sena son algunas de las entidades que más oferta de empleos hacen en Antioquia. Por eso, es que se pide a la ciudadanía no caer en estas trampas y que acudan siempre a los canales oficiales para buscar trabajo o una oferta estudiantil.



“Todos los servicios que ofrece la agencia pública de empleo son totalmente gratis. Sabemos que algunas personas inescrupulosas están sacando provecho vendiendo estos servicios a los usuarios. Los invito a enviar sus solicitudes por los medios de comunicación oficiales de la caja de compensación”, agregó Henao Bedoya.



La caja de compensación recomendó verificar la información en las líneas (604) 444 7110 del call center y (604) 4449184 de la Agencia de Empleo. Las oportunidades también se pueden consultar a través del del portal web www.comfenalcoantioquia.com.co; del grupo de vacantes de empleo de Comfenalco Antioquia en Facebook; así como en otras redes sociales oficiales de la Caja @ComfenalcoAnt



MEDELLÍN

