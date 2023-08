Con el objetivo de socializar pronósticos y acciones de preparación para la respuesta de cara a la temporada de menos lluvias con influencia del fenómeno de El Niño, se realizó en Antioquia el segundo Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del 2023.



El gobernador Aníbal Gaviria lideró la reunión en la cual se evidenciaron las posibles afectaciones y la capacidad de acción en esta época marcada por los días secos y, por ende, de los incendios de cobertura vegetal.

Precisamente, en este evento se realizó la firma de la actualización y fortalecimiento del Decreto que creó la comisión para la prevención, mitigación y control de incendios forestales en Antioquia.



"Con esta comisión se continuará trabajando de la mano de corporaciones ambientales, fuerza pública y grupos operativos en la protección de la diversidad e integridad del ambiente y las áreas protegidas", expresó el mandatario departamental



Y es que el Gobernador señaló que en lo que va de 2023 se han reportado al Dagran 445 incendios y quemas de cobertura vegetal.



(Le puede interesar: Ejército desactivó en menos de 24 horas cinco artefactos explosivos en Antioquia)

En esta temporada de menos lluvias, es crucial mantenernos alerta ante los posibles riesgos de incendios de cobertura vegetal 🔥🌳 y el desabastecimiento de agua 🚱. Estos desafíos son reales y no podemos ignorarlos.



¡Actuemos ahora! El llamado es claro y urgente 🌎. pic.twitter.com/4Kob16tf3q — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) August 18, 2023

Además, si se toma la cifra desde el 2010 la cifra de incendios de cobertura vegetal reportada al Dagran aumenta a 1.083 casos en Antioquia.



Gaviria indicó que evaluarán las condiciones técnicas y la factibilidad para la adecuación de bambi bucket a los helicópteros de la gobernación para, de ser necesario, apoyar la extinción de incendios de cobertura vegetal.



(Lea, además: Capturan a uno de los presuntos asesinos de un policía en el Urabá antioqueño)



Finalmente, aseguró el mandatario departamental que la Gobernación está preparada para proveer agua si fuera necesario, aunque los municipios aún no reportan problemas de desabastecimiento.



Por su parte, el director del Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata, afirmó que los días secos continuarán hasta octubre, aunque fue enfático en decir que esto no significa que no se van a presentar lluvias.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín