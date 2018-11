Alejar a los jóvenes de los ‘combos’, tarea pendiente en Medellín

En la ciudad hay cerca de 60.000 jóvenes en riesgo de ingresar a alguna estructura criminal. De esos, 4.800 están “muy cerca” según la secretaría de Seguridad de la capital antioqueña.



De allí la importancia de que la estrategia de la Administración en este tema vaya más allá de los 120 cabecillas y 2.700 integrantes capturados de bandas delincuenciales, así como la cuantiosa inversión en tecnología para combatir el crimen.

Un enfoque más social, fue el llamado hecho desde el concejo de Medellín, que debatió esta semana los avances de la estrategia de seguridad integral humana del alcalde Federico Gutiérrez.



Luz María Múnera, una de las concejales ponentes, aseguró que el modelo coercitivo ha fracasado en la capital antioqueña.



“Necesitamos más gestión y menos ‘show’. Para el cuatrienio se plantearon 277.000 millones de pesos para infraestructura y tecnología de seguridad, de los cuales solo se han ejecutado 57.400 millones. La ejecución de la secretaría de Seguridad estaba en 33 por ciento con corte al primero de agosto de este año”, expresó la concejala.

Para ella, a la par que millones y millones de pesos se destinan a seguridad, los homicidios se siguen incrementando.

Cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) revelan que al 14 de noviembre de este año iban 543 homicidios en Medellín, 44 casos más que los reportados en 2017.



“Nuestros jóvenes son la diana a la que llegan todos los disparos en la ciudad. Los programas apenas medio tocan la posibilidad de robarle a los jóvenes a la violencia, la drogadicción y la ignorancia”, manifestó la corporada Múnera.



Por su parte, el concejal Simón Molina defendió la estrategia implementada por la alcaldía sustentado en los más de 8 billones de pesos en inversión social que, según él, se han invertido en los últimos dos años, lo que demuestra que es un ítem fundamental para el Plan de Desarrollo.



“Medellín en 1991 era tres veces más violenta que la que es hoy la ciudad más violenta del mundo (Caracas con 130 homicidios por cada 100 mil habitantes). Las cifras nos dicen que en la ciudad hay 3.300 personas vinculadas a organizaciones criminales y la inversión en tecnología, como las cámaras en alta definición y las bodycam en los uniformados han ayudado a combatir y capturar a estas personas”, expresó Molina.

Reconozco los logros que Medellín ha tenido en materia de seguridad pero me preocupa que no hay una política de seguridad estructural a largo plazo, no se puede limitar a capturar cabecillas y comprar cámaras. @ConcejoMedellin https://t.co/jyYUstwUJH — MaríaPaulinaAguinaga (@PauAguinaga) 15 de noviembre de 2018

“Sin embargo, aún no está el problema resuelto con las capturas”, agregó, “siguen retos en disminución de homicidios y hurtos, pero lo que se ha logrado muestra un buen trabajo y una buena ruta hacia lo que sigue”, puntualizó.



En su presentación, el concejal indicó que intervenciones como Familias Medellín, Buen Comienzo (tiene casi 80.000 niños de 0 a 5 años atendidos y que tendrá una inversión de 100.000 millones en 2019), El Colegio Cuenta con Vos, Jóvenes R (beneficiará a 3.600 jóvenes Resilientes, Referentes y Resistentes en zonas vulnerables), DARE y Cívicas Juveniles, han sido acciones exitosas para arrebatarles a los jóvenes a la criminalidad.



“Más de 5.000 menores de edad han regresado a clase haciendo que la deserción escolar en 2017 haya sido de 2,9 por ciento, la más baja en la historia de la ciudad y eso me parece un resultado que se debe resaltar”, indicó el concejal.

Colectivos opinan sobre la estrategia

Si bien las millonarias cifras se mostraron en la sesión del concejo, estas no se ven reflejadas en los territorios. Así lo aseguraron varios colectivos y líderes comunales de la capital antioqueña.



Camila Uribe, estratega de impacto de Casa de las Estrategias, afirmó que la alcaldía debe esforzarse más para que los resultados de su estrategia de seguridad no estén basados en capturas.



“El tema de los jóvenes debe ser central. Lo primero es que no se deben diseñar programas y políticas tan ‘adultocéntricas’ como es costumbre. Hay que ubicarse en los gustos, la forma de socialización y necesidades de los adolescentes populares, buscando alternativas atractivas para la socialización de adolescentes, que es donde está el mayor riesgo, no solo de pertenecer a ‘combos’ sino de ser víctimas de homicidio. Hay que quitarle ese monopolio al ‘combo’”, opinó la experta.

Ella agregó que las organizaciones sociales de la ciudad “coinciden en que tiene que haber una transformación cultural para empezar a desnaturalizar el homicidio, es decir, que nos deje de parecer normal que perdamos jóvenes por el homicidio en Medellín”, precisó.



Por su parte, Alexis Hinestroza, director de la corporación Kinésica, en la comuna 13, expresó que la estrategia de la alcaldía ha sido combatir la violencia con violencia, lo que no es suficiente.



“Usted puede traer todos los policías que quiera y capturar todos los cabecillas que haya, pero esto sigue de rango en rango, es una cadena de nunca acabar. Por eso se debe atacar desde lo social, para que los ‘pelaos’ no se quieran meter a los ‘combos’ y creer que tienen un mejor estilo de vida en una estructura criminal, aunque en muchas ocasiones, es la única posibilidad que tienen”, expresó el líder social.



Aseguró que las más de 250 organizaciones que hay en la zona trabajan “con las uñas” y tienen un rango de acción muy limitado, por lo que es vital que los programas de la alcaldía realmente incluyan a los jóvenes para que no haya este tipo de riesgo de violencia.

Opinión que concuerda con la del activista Daniel Suárez, quien valoró acciones como las que hace Casa Morada y sus diferentes proyectos.



“Allí está el mejor ejemplo de apuestas sociales para integrar a los jóvenes. Darles una emisora para expresarse, una casa para aprender sobre música, instrumentos, diferentes artes y alejarlos de diferentes cosas que pueden encontrarse en los barrios donde se vive con el conflicto. Este sí es el camino para alejar a los jóvenes de los combos y los caminos equivocados en una ciudad sin oportunidades”, manifestó.



Sobre las estrategias integrales, consideró que estas han sido erradas, algo que viene desde alcaldías anteriores.



“Cada Administración ha llegado con buenas apuestas, pero el ego político de la no continuidad, nos aleja de seguir encontrando esas rutas de cambio que ayudan a buscar mejores alternativas. Ojalá ese ego se cambiara por coherencia para el bien de la ciudad y la ciudadanía”, concluyó Suárez.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10