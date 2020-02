Alcaldía le mete la ficha a recuperar la Biblioteca España para 2021

Doña María, habitante de Santo Domingo, en lo alto de la ladera nororiental de Medellín, aún recuerda la visita de los Reyes de España en marzo del 2007 para la inauguración de la Biblioteca España.



“Eso fue con bombos y platillos, en ese momento nunca nos imaginamos que esa obra y tan bonita terminaría en esto”, dice con resignación la mujer al señalar con la cabeza el esqueleto metálico que rodea unas lonas oscuras que cubren lo que en otrora fue símbolo de la transformación de la ciudad, pero que en la actualidad es su ‘elefante blanco’ más representativo, algo que quiere cambiar la alcaldía actual.

Natalia Urrego, secretaria de Infraestructura de la ciudad informó que la actual administración ya tiene listo el plan de recuperación de la Biblioteca España, con la elección de una de las tres propuestas para su repotenciación.



La alternativa escogida, cuenta Urrego, incluye ludoteca, zonas de lectura para niños y niñas, salas interactivas y unidad administrativa.



“Además, se plantea la apertura de un Makerspace o sala de creación de nuevo conocimiento, a partir del uso de equipos 3D para impulsar a Medellín como Valle del software”, expresa la secretaria.



De igual forma, la propuesta elegida plantea “un mayor aprovechamiento del viento y de la luz natural, lo que permitirá ahorrar recursos y cuidar el planeta. En todo este proceso se ha tenido en cuenta a la comunidad del sector”.

Este es el panorama actual de la Biblioteca España. inaugurada en 2007 pero que desde 2013 fue cerrada. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre lo que se hizo en años anteriores, Urrego cuenta que recibieron una consultoría contratada e iniciada, pero con poco avance, ya que se hizo en el último bimestre del 2019.



Según las cuentas de la alcaldía, los diseños tendrían que estar listos el julio de este año, luego, en agosto, se tendría el insumo de la consultoría de detalle y ya con esto, en el último trimestre se estaría licitando y adjudicando la obra civil para que todo el 2021 este espacio esté en obra. La fecha de entrega sería en el segundo trimestre del 2022.



A estos estudios iniciales, que según la anterior alcaldía costaron 1.000 millones de pesos, se les debe hacer una adición presupuestal pues “el dinero que se separó no fue el suficiente. Pero no, por ahora no podemos dar el valor completo de la consultoría”.

La prioridad es recuperar este espacio, ajustando su estructura para que cumpla con las normas constructivas vigentes FACEBOOK

TWITTER

Tampoco se atrevió la funcionaria a dar un valor de lo que costará esta reparación, pero sí dejó en claro que será una inversión importante. Algunos expertos han hablado de un costo de alrededor de 20.000 millones de pesos, cuando su construcción hace casi 13 años fue de 15.000 millones de pesos.



Para garantizar la consecución de recursos para repotenciar la obra, la alcaldía de Daniel Quintero enmarcará esta obra dentro del Plan de Desarrollo como proyecto estratégico, cuando se radique dicho plan ante el concejo (marzo).



La estructura que actualmente está en un área de 3.727 metros cuadrados, aclara la secretaria, no será demolida, sino repotenciada. Sin embargo, asegura que sí se desmontará la estructura metálica que ya muestra signos de corrosión.



“La prioridad es recuperar este espacio, ajustando su estructura para que cumpla con las normas constructivas vigentes. Vamos a reforzar toda la Biblioteca y eso implica engrosar las columnas y vigas a nivel estructural, que tiene un costo importante, así como la fachada, que ya está desmontada”, dice Urrego.

¿Cuándo fue reparada la pantalla?...¿Cuándo la comunidad podrá contar y disfrutar del PÀRQUE BIBLIOTECA ESPAÑA?...ese muy vergonzoso elefante blanco que avergûenza a Medellín? cc: @FicoGutierrez @sergio_fajardo https://t.co/niN59jtaGs pic.twitter.com/mxkVynfB2o — JFECHE (@JFECHEV) February 27, 2020

Para doña María, lo importante es que vuelva la oferta cultural que les fue arrebatada y llevada lejos.



“Para tener algo similar, tenemos que ir hasta la casa de Justicia que queda por allá al otro lado”, cuenta la mujer levantando las manos señalando a lo lejos.

Persisten líos jurídicos

La secretaria Urrego explicó que actualmente la Biblioteca España tiene muchas demandas que están actualmente en curso por parte de la alcaldía.



Estos líos van desde 2017, cuando la administración de turno inició acciones legales contra los contratistas involucrados en los procesos de la obra del proyecto, en dos demandas que suman en total 27.000 millones de pesos.



Los contratistas demandados son Mazzanti & Arquitectos S.A.S (diseñador del proyecto), Ingeniería Estructural S.A.S. (revisor de los diseños estructurales del proyecto), Arquitectura y Concreto S.A.S. (constructor) y A.C.I. Proyectos S.A.S. (interventor de la construcción).



El viacrucis de la Biblioteca España comenzó en abril de 2013 cuando se advirtieron fallas en la fachada, pues esta no garantizaba la impermeabilidad. Luego, en 2015 se desmontó la piedra y la estructura liviana de soporte de las tres cajas que componían la obra, pero además, toda la estructura metálica de la caja 3.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10