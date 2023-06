Después de tres suspensiones y un aplazamiento, se retomó en el Concejo de Medellín la discusión del proyecto de Acuerdo que le permita a la Alcaldía de Medellín contar con $330.000 millones producto de excedentes de EPM.



La discusión tuvo una nueva ponencia y, según explicó la Alcaldía distrital, la ponencia fue estructurada describiendo proyecto por proyecto para que sea votada de manera transparente.

Sin embargo, no transcurría media hora de la sesión cuando esta fue levantada por la presidencia del Concejo debido a falta de garantías para llevar a cabo la discusión.



Con esta, ya van cuatro veces que se ha cancelado la discusión, que se suma a un aplazamiento.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó que, en total, son 26 iniciativas las que están afectadas por no contar con estos recursos.



(Lo invitamos a leer: Marchas 20 de junio en Medellín: movilización ciudadana terminó sin disturbios)

Se canceló el debate del Proyecto de Acuerdo 135-2023 en el @ConcejoMedellin. Seguimos pendientes de esta importante discusión para la ciudad. — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) June 20, 2023

“No es plata adicional, es plata que hoy está congelada en el Concejo. Por razones políticas uno no puede quitarles la comida a los niños. Eso es la plata del ITM, del Pascual Bravo, del Colegio Mayor. ¿Para qué? Para pagarle a los maestros. Entonces no es solo dejar de pagarles a los maestros, que saldrían a paro obviamente, sino incluso cosas que ya se ejecutaron y que hay que pagar, y que si uno no paga entonces se vuelve una demanda”, manifestó Quintero.



Agregó que, los programas afectados corresponden a Infraestructura Física; Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; Medio Ambiente; Innovación Digital; Cultura Ciudadana; Buen Comienzo; Seguridad y Convivencia; Salud; y Suministros y Servicios.



(Lea, además: ¿Provocación? Lo que hizo el alcalde Daniel Quintero durante las marchas en Medellín)

No es plata adicional, es plata que hoy está congelada en el Concejo FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el secretario (e) de Gobierno y Gestión del Gabinete, Óscar Hurtado, recordó que en la proyección inicial para el presupuesto de la vigencia 2023 se apropió una partida de $2 billones, correspondientes a excedentes financieros, la cual no pudo ser la estimada.



“Es el debate para que la ciudad pueda tener los $330.000 millones que ya están aprobados en el presupuesto, en el Plan de Desarrollo. Uno, siempre que va al Concejo a estos debates, piensa en la gente y, afortunadamente, la comunidad ya entendió cuál es este proyecto, para qué es, cuál es la importancia. Este proyecto tiene incluidos recursos para el PAE, recursos para Matrícula Cero, recursos para tapar huecos, para arreglar las vías en las veredas, recursos para la educación superior a través del ITM, Pascual Bravo o Colegio Mayor. Entonces, hemos ido de manera transparente tramitando este proyecto de acuerdo, hemos entregado toda la información”, afirmó Hurtado.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín