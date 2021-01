Alcaldía denuncia operador de Buen Comienzo por falsedad en documento

Otra arista le salió a la polémica entre la Alcaldía de Daniel Quintero y los operadores de Buen Comienzo, reconocido programa que brinda atención a los niños de 0 a 5 años en Medellín.

Después de una semana en la que fueron constantes las noticias y voces de operadores del programa, que argumentaron que quedarían por fuera tras un nuevo requisito, la alcaldía denunció que uno de los participantes del proceso habría incurrido por falsedad material en documento público y fraude procesal.



Se trata de la Fundación Carla Cristina, que presuntamente presentó un acto administrativo de certificación al parecer no verídico, con el que pretendía cumplir los requisitos habilitantes que le permitieran acceder a la suscripción de contratos anuales de más de 10 mil millones de pesos de la operación de Buen Comienzo.



Por ello, la Administración Municipal instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra esta Fundación, tras revisar la documentación presentada para ser contratista del programa durante 2021.



De acuerdo con la Secretaría General de Medellín, tras hacer la verificación con la Gobernación de Antioquia confirmó que el documento presentado por la Fundación no tenía la fecha correcta; puesto que indicaba haber sido emitido el 22 de enero de 2021, cuando correspondía realmente a un acto administrativo expedido el 14 de febrero de 2019.



A su vez, su contenido no estaba relacionado con el contexto actual ni la certificación para la presente anualidad.



Otro de los elementos que hace presumir la falsedad del documento es, según la Alcaldía, que este está firmado por un servidor público que ya no ostenta el cargo, además de que la nomenclatura no correspondía con la real.



Pero lo más grave sería que "la Fundación no pudo acceder al certificado porque no anexó la documentación requerida para certificar el manejo de sus finanzas, entre otros requisitos de conformidad con la norma departamental que rige el procedimiento administrativo".



"Luego de evaluar y verificar que un documento contenga elementos falsos la única decisión que podíamos adoptar era denunciar ante la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de que dicha fundación y su representante legal estén incurriendo en unos delitos específicos en el marco de participación en un proceso de contratación”, explicó el secretario general de Medellín, Jhonatan Villada.



EL TIEMPO consultó la posición oficial de la Fundación Carla Cristiana al respecto de las acusaciones, pero indicaron que se pronunciarían oficialmente en las horas de la tarde de este viernes.



Finalmente, frente al tema financiero, la directora de la Unidad Administrativa de Buen Comienzo, Vivian Puerta, indicó que es un requisito obligatorio para el programa.



“Desde el punto de vista financiero queremos asegurarnos que los operadores que están manejando recursos públicos que están destinados a nuestros niños tengan la capacidad financiera para hacerlo, ese es el requisito obligatorio, tener una adecuada capacidad operativa”, señaló Puerta.

Veeduría al proceso

El personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda pidió garantizar la transparencia en el proceso de contratación.



“Le pedimos a la administración municipal que haga una revisión estricta de la documentación que se aporte por parte de los oferentes, pero también que no se hiciera exigencias de requisitos que fueran limitantes para que personas que tuvieran la capacidad técnica administrativa y financiera pudieran prestar este servicio a la comunidad”, indicó el personero.

