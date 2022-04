La Clínica de la 80 vuelve a ser noticia en Medellín, pero esta vez no por temas de pandemia o camas UCI, sino por un rifirrafe que hay por ver quién la sigue operando.



Por un lado está la alcaldía de Medellín, que en marzo del 2020 suscribió un contrato con Saludcoop –propietaria de la clínica- en calidad de comodato (préstamo) para que la pusiera en funcionamiento y fortaleciera la atención en salud teniendo en cuenta la pandemia del covid-19.

El pasado viernes, la alcaldía dio a conocer un comunicado en el que indicaba que la Clínica de la 80 “seguirá al servicio de la ciudad en caso de ser necesario, teniendo en cuenta las incertidumbres que generan los rebrotes de covid-19 en el oriente del mundo”.



Asimismo, indicó que la adecuación de este espacio, que estaba abandonado, ayudó a salvar más de 5.000 vidas y tuvo una inversión importante por parte de la administración Quintero, más de 20.000 millones de pesos.



Sin embargo, por el otro lado, está la Clínica Vida, quien ya pagó la totalidad del precio ofrecido a Saludcoop por la participación que tenía esta entidad en la Clínica de la 80 y, por lo anterior, espera que la alcaldía se la entregue.



Una vez se reciba la sede de la 80, esta entrará a formar parte del sistema de múltiples sedes de la Clínica, que cuenta a la fecha con cinco IPS en donde atiene a más de 140.000 pacientes al año

En un comunicado, Francisco Javier Lozano, Representante Legal de la Clínica Vida, manifestó que según el contrato, la entidad se encuentra a la espera de la entrega a satisfacción de la Clínica para dotarla, habilitarla, operarla y ponerla en servicio en lo relacionado con tratamientos de alta complejidad para el cáncer y con total disponibilidad para la atención de pacientes con covid-19.



“Una vez se reciba la sede de la 80, esta entrará a formar parte del sistema de múltiples sedes de la Clínica, que cuenta a la fecha con cinco IPS en donde atiene a más de 140.000 pacientes al año. La llegada de esta nueva sede nos permitirá ampliar la cobertura y ofrecer nuestros servicios especializados a otro sector poblacional del área metropolitana”, expresó Lozano.



Sin embargo, lo que quiere la alcaldía de Medellín es adquirir la totalidad de la clínica, argumentando que en medio de la pandemia, ellos recuperaron esta infraestructura que estaba abandonada y carecía de elementos básicos como tuberías y energía.



“Teniendo en cuenta la inversión realizada y la pertinencia de su utilización, la Alcaldía de Medellín sigue trabajando en la adquisición de este inmueble para que siga prestando servicios a la ciudadanía con atención de carácter público (…) Ante la negativa a la venta por parte del liquidador, la Administración Municipal trabaja en todas las acciones legales para que se reconozcan las inversiones realizadas en esta infraestructura”, manifestó la alcaldía.

Ante la negativa a la venta por parte del liquidador, la Administración Municipal trabaja en todas las acciones legales para que se reconozcan las inversiones realizadas

Esta situación, para algunos, es similar a una expropiación, debido a que insiste en operar y adquirir una propiedad que ya tiene dueño y que no la está vendiendo.



Por su parte, Saludcoop, aseguró que en el momento de suscribir el contrato de comodato, la alcaldía sabía que los bienes estaban en proceso de venta, por lo que estaba obligada a entregárselos al comprador.



Asimismo, aclara la entidad que dicho préstamo era de duración precaria, “es decir, que en cualquier momento se podía solicitar la restitución de los bienes (…) sin que en ningún caso Saludcoop asumiera obligación alguna en reconocer el costo de tales obras o reparaciones”.



Quiere decir esto que la alcaldía tenía conocimiento de la situación y bajo su riesgo y cuenta realizó las inversiones en la clínica, esto con el agravante de que Saludcoop asegura que en ningún momento prometió en venta la clínica de la 80.



Finalmente, además de rechazar la decisión de la alcaldía en no entregar la clínica, Saludcoop aseguró que el municipio no se encuentra operando la clínica y que en esta no hay actualmente atención a pacientes.



“Saludcoop ejercerá todas las maneras judiciales tendientes a la protección de sus derechos y la salvaguarda de los intereses de los acreedores (…) exigimos respeto a lo pactado en el contrato de comodato y solicitaremos el acompañamiento preventivo de los entes de control”, aseguró la entidad.



Una de las soluciones planteadas por el nuevo propietario, Clínica Vida, es un diálogo y conciliación para lograr, incluso, la valoración y adquisición de los activos o en su defecto facilitar el retiro de los mismos.



