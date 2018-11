Alcaldía de Medellín propone una alborada cultural y no una de pólvora

Los 25 lesionados con pólvora (10 menores de edad) reportados en la temporada navideña pasada, del primero de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018, es la cifra más baja en los últimos 17 años en Medellín.Según el alcalde Federico Gutiérrez, al comparar 2017 con 2015 la reducción de quemados fue del 75 por ciento, mientras que la disminución entre 2017 y 2016 fue del 20 por ciento.

Sin embargo, lejos de celebrar, la administración municipal hizo un llamado para seguir disminuyendo dicha estadística, pues a nivel nacional es la más alta. Tarea para lo cual, es fundamental la participación ciudadana.



“Invitamos a la ciudadanía a denunciar en la línea 123 donde vea que hay fabricación, almacenamiento y distribución de pólvora. La recompensa puede ser hasta de 3 millones de pesos”, indicó el mandatario. Las denuncias también pueden hacerse en la aplicación ‘Seguridad en Línea’.

Mañana, de manera oficial, comenzará la temporada decembrina en la ciudad, para lo que la administración presentó las alternativas culturales y las campañas preventivas en la meta para llegar a cero quemados.



“Queremos cambiar la alborada de pólvora por una alborada cultural, con más de 3.500 artistas que estarán por toda la ciudad. En el parque de los Pies descalzos tendremos el Festival de Navidad desde las 7 de la noche y el ‘Ritual de Encendido’ será este viernes 30 de noviembre en el Parque Norte”, expresó el alcalde Gutiérrez.



San Javier, Aranjuez, Popular, Castilla, Manrique y El Poblado son otros lugares con eventos culturales.

De otro lado, Rita Almanza, epidemióloga de la secretaría de Salud, resaltó que no es suficiente la no manipulación de pólvora, sino que pidió a la ciudadanía no asistir a eventos donde haya pirotecnia no controlada, pues “el 60 por ciento de los lesionados son personas que no estaban utilizando pólvora”.



Enfatizó en que no se trata solo de quemaduras, sino que las secuelas pueden ir hasta la amputación, una consecuencia que 91 personas en Colombia padecieron el año pasado, según el Instituto Nacional de Salud.



Es una tarea difícil y la alcaldía lo sabe. Mañana será el primero de varios retos. El año pasado, en el país, el primero de diciembre se reportaron 20 casos de quemados (8 en la capital antioqueña), lo que representó el doble de la misma fecha en 2016, cuando hubo 10.



