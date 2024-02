Exclusivo: Alcaldía de Medellín planea aumentar deuda en $1,2 billones para tapar hueco

El secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe, reveló en entrevista con EL TIEMPO que la administración distrital planea aumentar el cupo de endeudamiento en 1,2 billones de pesos para cubrir la desfinanciación de programas sociales y garantizar la ejecución de proyectos estratégicos durante los próximos cuatros años.



El funcionario explicó que todas las secretarías y entidades del Conglomerado Público de Medellín tienen algún tipo de hueco presupuestal, lo que implica aplicar medidas de austeridad, recomposición y reperfilamiento de la deuda y un compromiso de los contribuyentes con el pago de las obligaciones.

Además, Uribe se refirió al polémico trino del exalcalde Daniel Quintero en el que aseguró que Federico Gutiérrez había mentido sobre un supuesto déficit en el Distrito.



El exmandatario argumentó su planteamiento al publicar la respuesta a un derecho de petición en el que se evidenció que la alcaldía de Medellín tenía un saldo en caja, al 31 de diciembre, de 872.359 millones de pesos.



Según el secretario, esa publicación "esa una estrategia para desviar la atención" de las investigaciones que se han develado contra la anterior administración. Y aseguró que, en realidad, los recursos del balance fueron mucho menores luego de saldar deudas y cuentas por pagar.

Orlando Uribe, secretario de Hacienda de Medellín. Foto: Secretaría de Hacienda de Medellín

¿Cómo encontró las finanzas del Distrito?

Definitivamente, estos cuatro años que terminaron fueron muy complejos y eso se reflejado en el estado como dejaron la infraestructura de la ciudad, la malla vial, los andenes. La ciudad quedó en unas condiciones que de verdad desdicen mucho lo que han sido Medellín en los últimos estos años. Ahí es cuando uno entiende qué pasó.



Lo que pasó fue que esta gente de la administración anterior tuvo 8 billones de pesos más. Nosotros, entre el 2016 y 2019, ejecutamos 24 billones de pesos y en el periodo 2020 y 2023 hubo un presupuesto un 25 por ciento mayor con 30,2 billones de pesos. Lo que aquí uno empieza a cuestionar es qué pasó con la plata, si tuvieron más plata por qué no se realizaron las inversiones que se tenían que hacer en el tiempo en que se tenían que realizar. Nos encontramos con cosas que nunca habían pasado.

¿Qué tipo de cosas hallaron?

Nos reportaron en el boletín de deudores de la Contaduría General de la Nación porque no le pagamos a EPM unas cuentas que se le debían. El mismo dueño de EPM no le pagó las cuentas. Ellos tuvieron más presupuesto, el cual no se ve reflejado exactamente en la inversión que debía hacerse en la ciudad.



Terminado el proceso de empalme y en la revisión de todo el Conglomerado Público no hay ninguna entidad que se salve. Todas tienen dificultades en la ejecución, pero, sobre todo, financieramente. Encontramos una desfinanciación del Distrito de casi 2,9 billones de pesos en proyectos. Para cubrir esto nos va a tocar utilizar el presupuesto de inversión que nos correspondía estos cuatros años para sanear.

¿Cuáles son esos programas más críticos?

Por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar este año está desfinanciado en 112.000 millones de pesos. El PAE cubre la alimentación de 232.000 niños y está, más o menos, hasta julio o agosto. De ahí para adelante no tiene cómo cubrirse, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a cubrir ese faltante hasta diciembre. Hoy lo tiene porque nos corresponde llevarlo a eso, pero lo entregaron desfinanciado.



A propósito del PAE, para este año se le asignaron 198.000 millones de pesos, pero usted dice que faltan 112.000 millones de pesos. ¿En estos casos lo que han encontrado es que faltan aún más recursos?

Sí, señor, esa es la advertencia que nosotros hacemos. Efectivamente, se dejaron en el presupuesto 198.000 millones de pesos, pero se necesitan 310.000 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Se dejan de invertir recursos en otros programas y proyectos para cubrir las prioridades o, en su defecto, para cubrir estos faltantes nos toca acudir a mayor endeudamiento y otras alternativas de financiación para poder cumplir.

Usted habla de endeudamiento para financiar estos programas desfinanciados. ¿Cómo está la deuda y cuánto se tendría que incrementar para tapar el huecos?

Nosotros hoy tenemos casi 2 billones de pesos de endeudamiento entre deuda externa e interna. La deuda externa, que son 125 millones de dólares a una TRM de 3.800 pesos, son 477.000 millones de pesos. La deuda interna son 1,47 billones de pesos. Hoy el Distrito tiene un capacidad de endeudamiento —y ese es uno de los análisis que estamos haciendo para poder cerrar estas brechas— de 1,2 billones de pesos aproximadamente.



Estamos analizando los tiempos de los programas y los proyectos y qué endeudamiento vamos a requerir en estos cuatro años para financiar estos programas. Queremos seguir siendo muy responsables, pero vamos a necesitas más deuda.

¿Cuánto han estimado que se va a necesitar en deuda?

Hoy nos estamos subiendo a los 1,2 billones de pesos de endeudamiento. Estamos haciendo unos ejercicios de dimensionamiento de esa capacidad de deuda, de unas estrategias que vamos a implementar de reperfilamiento de deuda y mirando qué otra capacidad de endeudamiento le podemos incorporar con el ánimo, primero, de financiar lo que está desfinanciado, pero también de apostarle a los proyectos estratégicos que va a tener el Distrito. Eso sumado a lo que estamos visualizando de los ingresos de transferencias de EPM que esperamos que sean del orden de los 11 billones de pesos para los próximos cuatro años.

Siempre se dice que las necesidades son muchas y que el presupuesto nunca alcanza. ¿Cómo hacer sostenibles programas que son de todos los años pensando en que la ciudad se va a endeudar para tapar el hueco?

Esta ciudad tiene un privilegio muy grande y son los recursos que provienen de Empresas Públicas de Medellín. Nosotros estamos esperando que EPM le transfiera al Distrito unos 2,5 billones de pesos más de lo que le transfirió a la administración anterior y ese es uno de los elementos que podría ayudar bastante. Los recursos de EPM deben garantizar toda esa apuesta social con los programas y proyectos que vienen en el tiempo como Buen Comienzo y el PAE, eso va a estar garantizado. Esperamos terminar con un presupuesto que supere los 37 billones de pesos.



El presupuesto distrital alcanzó este año los 8,75 billones de pesos. ¿Ustedes han detectado programas que tengan más recursos de los que realmente necesitan?

La verdad es que todas las secretarias y entidades, unas más que otras, quedaron con desfinanciación en sus programas, o sea, el grueso de la secretarías quedaron desfinanciadas. Esa desfinanciación, solo para el 2024, es del orden del billón de pesos. Entonces cerrar esas brechas es lo que implica aplicar unas medidas de austeridad, de mayor financiación, de recomposición y reperfilamiento de la deuda y, sobre todo, esperar que los contribuyentes sigan en ese buen hábito de pago.



Estamos proyectando que los recaudos este año puedan ser superiores a los cierres del 2023 y esos nos permitirá cerrar esas brechas. Hay algunas secretarías que deben ajustarse más al programa de gobierno nuestro que a lo que ya venía, entonces estamos haciendo esos ejercicios de manera que podamos cumplir el presupuesto apostándole a lo que verdaderamente se necesita.

La pregunta que ustedes llevan planteando desde hace varios meses es dónde está la plata. ¿Tienen algún indicio?

Esa es una pregunta que nos hemos hecho todo el tiempo. No sabemos dónde está, porque las calles, las vías están sin pavimentar, llenas de huecos, los andenes, Medellín parece un rastrojeros, las entidades de salud están todas llevadas. Eso se conecta muy bien con todas las investigaciones y con todo lo que ha venido pasando con las entidades de control. Son ellos los que han venido evidenciando qué ha pasado con la plata porque ese es su rol. La plata ha estado en la supuesta corrupción que se dio aquí en Medellín durante los últimos cuatro años.

En los últimos días el exalcalde Daniel Quintero publicó un documento que mostraba el saldo en caja al 31 de diciembre. ¿Cuál es la realidad de esa cifra?

Esa estrategia de desviar la atención cuando aquí se publican hallazgos de Contraloría y de todo el mundo de lo que se encontró alrededor de Medellín es lo que ellos utilizan. En un ejercicio natural de entender que esto es un Distrito que tiene que estar recaudando sus impuestos, que tiene que estar recibiendo las 23 rentas que tienen los pagos de los ciudadanos y otras fuentes es natural que, para un presupuesto de más de 8,7 billones de pesos en un año, tenga que tener plata en caja.



Lo que no cuentan estos señores es que si uno cierra el año igual tiene unas deudas que honrar, cuentas por pagar a proveedores de servicios, las reservas presupuestales, los recursos del balance. Cuando uno ve la plata que está en caja es para pagar deudas. Es como si en una casa el padre de familia dejar de pagar los servicios, no paga el colegio de los niños, no paga el arriendo, pero a final de mes dice que le sobró plata del salario. A uno esto le da risa de la forma como esta gente concibe la forma de administrar, por eso la administraron tan mal.

Este derecho de petición con copia a la Procuraduría obligó a Fico a confesar que le entregamos la Alcaldía con 872 mil millones en caja y no en déficit como mintió en los medios. Ahora soy yo el que pregunta: Fico, ¿Dónde está la plata? pic.twitter.com/FvYszvnoJm — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 7, 2024

¿De ese saldo en caja al 31 de diciembre cuánto estaba comprometido?

Nosotros hicimos unos cálculos de esos recursos. De eso 900.000 millones de pesos, si mucho quedaban disponibles unos 150.000 millones de pesos a diciembre 31. ¿Qué tiene que hacer uno? Empezar a recaudar en enero las rentas provenientes para poder fondear las necesidades que van teniendo los propuestos en una figura que se llama plan anualizado de caja que dimensiona los desembolsos que se tienen que ir haciendo para cubrir el funcionamiento y los programas y proyectos de las secretarías. Es un ejercicio muy simple de mirar cuáles son las fuentes y en qué se usan. Las fuentes son recaudo, sistema general de participaciones, transferencias de EPM. Así se va fondeando el Distrito.

Desde la Alcaldía han adelantando convenidos con Metrosalud y el Hospital General para tapar el déficit. En Telemedellín adelantaron las transferencias que estaban para junio. ¿De dónde salen esos recursos?

En primer lugar, el Hospital General de Medellín. Fue insignia por muchos años y fue reconocido como uno de los 10 mejores de América Latina. Pero cuando llegamos tenía una deuda con especialistas por 9.400 millones de pesos y una cartera con proveedores de 24.000 millones de pesos. En el presupuesto de la secretaría de Salud este año se dejaron 24.000 millones de pesos en un rubro que es fortalecimiento de la red pública. En ese sentido lo que se prevé es suministrar a la red las necesidades que va teniendo. Nos tocó destinar de esa plata 11.000 millones de pesos para pagar especialistas y proveedores. Segundo, Metrosalud, exactamente lo mismo. La semana pasada transferimos 3.900 millones de pesos y así sucesivamente con las entidades descentralizadas. Con Telemedellín anticipamos recursos de transferencias para que pudiera funcionar.



¿Podríamos decir con certeza que a hoy no hay ningún programa que esté en riesgo de que no funcione por falta de recursos?

Estamos haciendo todos los esfuerzos para que el presupuesto asignado con los recursos provenientes del recaudo de los ciudadanos, de las transferencias de EPM, del Sistema General de Participaciones garantice la cobertura total de los programas y los proyectos. Estamos siendo, insisto, muy creativos para garantizar que esta ciudad siga funcionando.

