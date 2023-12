Alcaldía de Medellín perdió tutela contra 'Fico' Gutiérrez por simil con Pablo Escobar

El juzgado 6 laboral del circuito confirmó este viernes, 15 de diciembre, la sentencia en primera instancia que declaró improcedente la tutela que interpuso la Alcaldía de Medellín en contra el alcalde electo Federico Gutiérrez por una supuesta vulneración al buen nombre, la confianza y la honra.



La acción judicial tuvo origen en una declaración que dio el entonces candidato a Noticia Caracol en la que comparó la actual administración distrital con el otrora capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Gutiérrez dijo durante una entrevista —cuando le preguntaron cómo iba a recuperar la confianza de la ciudadanía en caso de resultar elegido, que "salimos de Pablo Escobar, no vamos a salir de esta gente, que parecen aprendices de ellos".



Frente al comentario, el alcalde (e) Óscar Hurtado aseguró en los días posteriores que la administración distrital estaba "totalmente indignada" por la manera en que el candidato ―nunca lo mencionó directamente― respondió a la pregunta.

Federico Gutiérrez ganó la tutela en su contra en primera y segunda instancia. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Por esta razón, el 25 de octubre pasado, faltando cuatro días para las elecciones, la Alcaldía de Medellín radicó la tutela contra Gutiérrez que fue resuelta en primera instancia el 11 de noviembre por el juzgado 3 municipal de pequeñas causas.



El togado declaró improcedente la acción judicial al considerar que los expuesto por el demandante “no coincide de forma exacta y precisa con lo que el accionado afirmó en la entrevista, y que además ninguna de ellas está dirigida particularmente contra el accionante”.



Además, agregó que: "En ningún momento hizo alusión expresa al Distrito de Medellín, que se dirigió de manera indeterminada a 'quienes mal gobernaron' Medellín sin dirigirse directamente a persona natural o jurídica alguna, y respecto de que las afirmaciones sean falsas, infundadas o malintencionadas es una opinión, no un hecho”.



La tutela fue impugnada tres días después de la negativa y un mes más tarde se conoció la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión inicial.



“Los servidores del Distrito tienen mucho trabajo para que los ocupen en asuntos políticos que son ajenos a su competencia, ellos merecen respeto. En ningún momento he sido impreciso en mis afirmaciones (...), hemos pasado por mucho como ciudad y la recuperaremos con la ayuda de todos, pero quienes se la robaron deben responder ante las autoridades respectivas”, expresó Federico Gutiérrez tras conocer la decisión.



