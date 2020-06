Daniel Quintero, en polémica por pauta en medios para favorecer perfil

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habló en la W Radio sobre el uso de dinero de su administración en pautas publicitarias en medios de comunicación.



La polémica se da luego de que una entidad de la administración de esa capital le ofreció cinco millones a la emisora Caracol Radio Medellín para que el fin de semana realizara dos perfiles a Daniel Quintero, en las cuales se buscaba realzar su imagen como buen padre, reveló la 'W Radio'.

Según informó la W, la gerencia de la emisora rechazó el ofrecimiento del equipo comercial de Telemedellín, entidad adjunta a la alcaldía de Medellín, argumentando que la linea comercial del medio va por un lado y la editorial por otra.



(Le recomendamos leer: La sorprendente historia de piloto que se salvó de 15 desastres aéreos)



El programa de radio consultó al secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, Juan José Aux, y aseguró que no se ofreció pauta alguna pero sí se buscaron dos entrevistas 'free press' para hacer un perfil del alcalde.



Por su parte, el alcalde Quintero aseguró que la Alcaldía y Telemedellín durante al menos 10 días no han pautan en ningún medio. El mandatario agregó que no está de acuerdo con que realicen este tipo de prácticas entre administraciones municipales y medios.



(Vea también: Conozca el ‘ranking’ de los barrios más caros y lujosos de Colombia)



Respecto a la negociación entre el coordinador de la central de medios de Telemedellín, Juan Felipe Upegui, y una célula comercial de Caracol Radio, el alcalde Quintero respondió que este es un proceso que suele realizarse con diversos medios, pero que luego esta propuesta se presenta a las directivas de Telemedellín y a la Alcaldía, a donde finalmente esta no llegó y no se habría aceptado.



El alcalde Quintero aseguró que, pese a no estar de acuerdo con esta práctica o estrategia que la central de medios buscaba, inicialmente no tomará medidas contra su equipo de prensa.

NACIÓN