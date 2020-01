Alcaldía de Medellín no apoyaría concierto de Plácido Domingo

La secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Lina Gaviria, anunció a través de su cuenta de Twitter que la administración municipal no apoyaría el eventual concierto del tenor español Plácido Domingo.



La posibilidad de que el cantante español Plácido Domingo, envuelto en un escándalo por denuncias de acoso sexual en su contra por parte de 20 mujeres en los últimos meses, despertó reacciones divididas y polémica entre quienes aprueban y entre quienes rechazan y critican el potencial evento en Medellín.



"Al tener conocimiento del presunto acoso, con el Alcalde y con la Secretaria de la Mujer, decidimos no apoyar este evento dado nuestro compromiso con todas las mujeres", escribió la secretaria Gaviria en Twitter.

La Secretaria de Cultura estaba evaluando apoyar el concierto de Placido Domingo. Sin embargo al tener conocimiento del presunto acoso, con el Alcalde y con la Secretaria de la Mujer, decidimos no apoyar este evento dado nuestro compromiso con todas las mujeres. — Lina Gaviria (@LinaGaviriaH) January 30, 2020

El comentario de la posibilidad de este evento lo realizó en días pasados el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y, aunque no hay nada claro en cuanto a fechas o lugar, la posibilidad generó descontento en colectivos de mujeres de la ciudad.

Rocío Pineda, exsecretaria de la Mujer, Investigadora social y líder feminista, criticó esta decisión asegurando que no es un mensaje positivo el que le da a las mujeres. "Es una equivocación del alcalde estimular un concierto de un personaje que está denunciado y seriamente cuestionado por delitos presuntamente cometidos contra mujeres", opinó la exsecretaria.



Si bien no hay una condena por estas denuncias, Pineda expresó que el cantante español sigue inmerso en la polémica por lo que planear un concierto con él sería una provocación innecesaria.



Es necesario recalcar que el concierto sería realizado por un organizador privado, por lo tanto, su realización sigue siendo una posibilidad. Lo cierto es que, de adelantarse las negociaciones y de anunciarse la llegada del cantante español a la ciudad, la Alcaldía de Medellín no apoyaría el evento.

