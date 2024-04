Alcaldía de Medellín modificó hora de cierre de discotecas y bares en el parque Lleras

La Alcaldía de Medellín modificó este miércoles, 10 de abril, los horarios de cierre de los establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas del parque Lleras tras una serie de reuniones que sostuvo el alcalde Federico Gutiérrez con los comerciantes del sector.

Desde la administración distrital habían implementado la semana pasada un plan piloto en la zona para acortar los horarios de funcionamiento de restaurantes, bares y discotecas hasta la 1 de la mañana, con el fin de prevenir casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, la medida causó malestar en el gremio debido a las afectaciones económicas por la restricción. Los comerciantes manifestaron la semana pasada, tras un 'acto de silencio' para rechazar el decreto', que no apoyan ni promueven la explotación sexual.

"Consideramos que es excesiva, desproporcionada, no da un trato igualitario, viola nuestros derechos al libre trabajo, deja sin empleo a más de 2.000 personas, afectando así a muchas familias de la ciudad", afirmó Paúl Aguilar, comerciante del parque Lleras, sobre el decreto expedido por Alcaldía la semana pasada.

Según indicó la administración distrital, desde la publicación del plan piloto se adelantaron múltiples reuniones con propietarios de los establecimientos de comercio, en las cuales manifestaron su compromiso y corresponsabilidad frente a la problemática de la explotación sexual.

"Las medidas adoptadas surtieron efectos respecto los propietarios de los establecimientos de comercio del sector, quienes manifestaron su intención y compromiso de asumir acciones que permitan solucionar la problemática planteada y adicionalmente, constituir una mesa de concertación y seguimiento, en aras de verificar los compromisos y evaluar las medidas que sean necesarias adoptar", indicó la Alcaldía en el nuevo decreto con el nuevo cambio.

De esta manera, la administración distrital modificó nuevamente el horario de funcionamiento de los comercios del parque Lleras. Ahora, los restaurantes, bares y discotecas pueden operar entre las 10 de la mañana y las 2 de la mañana del día siguiente.

Además, los comercios que pertenecen al programa 'Convive la noche' podrá gozar el beneficio de extensión de horario hasta las 3 de la mañana por un periodo de 15 días desde la entrada en vigencia del decreto. Finalizado ese plazo, podrán operar hasta las 4 de la mañana.

"Para el que cumpla le daremos todo el apoyo y seré su mejor aliado, para el que no cumpla seremos su mayor tormento. Por favor, no estigmatizar y no generalizar", dijo el alcalde Gutiérrez.

Con la nueva medida la secretaría de Seguridad y Convivencia ciudadana realizará seguimiento al plan de forma continua y en cumplimiento a los compromisos acordados entre la administración y los comerciantes. También se instalará una mesa de concertación con la que se hará vigilancia a lo pactado.

