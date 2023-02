Miles de personas disfrutaron este sábado del Festival La Solar 2023, que se realizó en el Parque Norte de Medellín. Artistas como Dimitri Vegas & Like Mike, Rels B, Sean Paul, Sky Rompiendo y Feid hicieron parte del cartel del evento que se vivió asta las 4 de la mañana.



En medio del festival, la alcaldía de Medellín adelantó la estrategia 'Consumos Conscientes', con la que se busca orientar a las personas sobre el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos asociados.

Según la administración distrital, durante el evento se instruyeron cerca de 220 personas y se realizaron 165 testeos colorimétricos de muestras.



Este último consiste en una prueba rápida que permite determinar si una sustancia se encuentras adulterada y los componentes que presenta. Según los resultados, se informa a los usuarios sobre lo que conlleva el consumo y cómo se mitiga daños.



“Desde nuestro equipo de Salud Pública Juvenil hemos asumido que el consumo de sustancias no es un problema en sí mismo, si no que es un fenómeno social que está asociado a problemas y riesgos", comenzó por explicar el secretario de Juventud, Santiago Bedoya.



Y agregó: "De esta forma, con un equipo psicosocial y poniendo información científica al servicio de los jóvenes, hemos buscado hablar con ellos y acercarles los riesgos, peligros y daños que asumen a la hora de consumir, evitando criminalizar y reprimir el ejercicio de sus libertades y autonomías”.



En el testeo que se realizó en La Solar se hicieron dos alertas por sustancias desconocidas que habían sido presentadas como éxtasis, pero que tras los exámenes no tenían los respectivos componentes químicos.

⚡¿Listos los poderes pa' @lasolarfestival?



🔥 Mañana nospi para darla toda en el festival más caliente.



Busca el stand de #ConsumosConscientes y testea tus sustancias.

Reacciones en redes sociales

La iniciativa de la alcaldía de Medellín generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Entre ellos, quienes apoyaron las acciones de orientación y los que criticaron la estrategia. "



"Tenemos que empezar a hablar de estrategias de reducción de daños para que la gente deje de creer que esto es promover el consumo de spa", escribió Sara Builes en Twitter.



"Amo la iniciativa, o sea primera vez que veo que evolucionan positivamente en algo. La gente critica esto porque dicen que 'promueve' y lo hagan o no, la gente que consume va a seguir consumiendo, pero por lo menos de una manera más informada y cuidadosa", manifestó la usuaria Manuela Guevera.



Por su parte, Juan Senior señaló que: "Precisamente salud pública no es. Aquello de prevención tampoco encaja. No entiendo el objetivo de la Secretaria de la Juventud. Me parece desafortunado".



"¿En serio? Alcaldía de Medellín, las drogas siguen siendo ilegales en nuestro país. ¿Nuestros recursos públicos van a pagar el testeo de una industria criminal? Así no es", publicó Paula Tamayo.



