En Medellín, cientos de indígenas entraron de manera violenta a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín. El hecho se presentó sobre las 10:45 de la mañana de este miércoles cuando derribaron las barreras que recubren el centro administrativo.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció sobre el hecho y manifestó que más de 100 niños de la comunidad Emberá fueron usados para irrumpir en el edificio.

Indígenas intentan toma violenta de la Alcaldía de Medellín. Quintero no solo tiene a la ciudad nadando en corrupción, le quedó grande mantener las instituciones protegidas. pic.twitter.com/1fGxc9FNWr — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) February 22, 2023

Las impactantes imágenes de la toma de la Alcaldía se viralizaron rápidamente en redes sociales, pues el grupo de adultos de la comunidad se enfrentaron a la Policía con palos y otros elementos.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció sobre el hecho Foto: Jaime García / EL TIEMPO

Las personas que presenciaron el hecho manifestaron estar muy angustiadas por los menores y por sus vidas. Incluso, se lograba ver cómo la gente salía corriendo del lugar.

Indígenas se meten a la fuerza a la Alcaldía de Medellín. Piden ser escuchados y garantías. pic.twitter.com/jswWRuRedr — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) February 22, 2023

#SomosCapsula ...Que Pasa en la Alcaldía de Medellín‼️ ...crisis en todos los sectores de la Población ‼️#Fueraquintero pic.twitter.com/HvE5ggQlKk — Página 2011 (@pagina2011) February 22, 2023

En medio de la protesta, la comunidad destrozó varios vidrios e inmobiliario de la alcaldía.

Indígenas se toman con violencia la Alcaldía de Medellín en protesta por el abandono y la corrupción. Quintero se voló por el sótano. pic.twitter.com/di4BsCk4YX — J. D. Uribe 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 (@juanduribe61) February 22, 2023

Quintero explicó que la manifestación se dio debido a que en los últimos días en reunión con la Gerencia de Etnias, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia se han realizado intervenciones en el territorio “para evitar que utilicen a los niños en condición de mendicidad”.



Por esta razón, Quintero señaló que a muchos niños les han restablecido sus derechos y han sido entregados al ICBF. Incluso, indicó que “se trata de una red que deja a los menores en distintos puntos de la ciudad para pedir plata o ser explotados sexualmente”.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció sobre el hecho. Foto: Jaime García / EL TIEMPO

Por último, el alcalde enfatizó en que respetan a la comunidad, pero en Medellín no van a permitir el uso y explotación de menores.



"Se realiza una protesta a la que no a voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido", escribió en su Twitter.

En Medellín cuidamos y protegemos a las comunidades indígenas, sin embargo, rechazamos el uso de menores en mendicidad.



Compartimos declaraciones de nuestro alcalde, @QuinteroCalle, frente a la situación de orden público presentada hoy en la sede administrativa de La Alpujarra. pic.twitter.com/4VhkwHsLe0 — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) February 22, 2023

Sin embargo, Rodrigo Vitucay Tequia, gobernador de la comunidad indígena desplazada, le dijo a EL TIEMPO que “ellos no cumplen nada, nosotros hicimos un encuentro para pedir ayuda y derechos y nosotros vinimos a hacer cumplir nuestros derechos. Nosotros venimos con toda la familia porque estamos sufriendo y la Alcaldía de Medellín no cumple ni colabora nada".

🚨 Atención 🚨al parecer integrantes de comunidades indígenas se metieron a la fuerza a la Alcaldía de Medellín. Reportan vandalismo en algunas oficinas. pic.twitter.com/sp248f5mM0 — Jorge Zuluaga (@jorgezuluagao) February 22, 2023

