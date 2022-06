La Alcaldía de Medellín inició el pasado martes 7 de junio en la Institución Educativa Asia Ignaciana, en el barrio Santa Cruz, una maratón de entrega de 11.898 computadores con el fin de mejorar la dotación tecnológica en 185 instituciones educativas oficiales de la ciudad.



Los 12 rectores de las instituciones educativas oficiales de ese territorio del nororiente de la ciudad, recibieron 1.453 equipos. La jornada continuó en la I.E. Manuela Beltrán en Manrique para 17 rectores en cuyas instituciones fueron repartidos 1.834 computadores y siguió en Aranjuez, en la I.E. San Agustín, para otros 17 rectores, quienes distribuyeron entre sus colegios 1.411 herramientas tecnológicas.

El objetivo de la Administración Municipal, en esta segunda estrategia de este año 2022 y en la que ha invertido 80.000 millones de pesos, es que al finalizar el año haya podido entregar 80.000 computadores que están llegando y serán entregados directamente a estudiantes en los próximos meses.



Así las cuentas, hasta el momento la Alcaldía ha entregado, aproximadamente, el 10 por ciento de lo prometido, al finalizar el presente año con maratón de entregas, se pretende lograr el 90 por ciento restante. Al finalizar el mandato del actual alcalde Quintero, esperan que hayan entregado 200.000 computadores con diferentes estrategias.



La adjudicación de los equipos de cómputo se da gracias al plan de desarrollo propuesto por el alcalde Daniel Quintero y que es denominado ‘Medellín Futuro’, cuya línea específica en educación, llamada ‘Formación Educativa’, tiene como uno de los aspectos fundamentales la tecnología.



Para lograr la consolidación de este programa, la Alcaldía tiene dos rutas principales. La primera de ellas es el Presupuesto Participativo (PP) en el que los líderes sociales, los presidentes de las juntas de acción comunal barriales y comunales, los representantes de los consejos comunitarios, los ediles de cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, priorizaron en el 2021 recursos para la educación y el proyecto de Conectividad y Parque Tecnológico.

Cientos de computadores han sido entregados. Foto: Alcaldía de Medellín

La estrategia, que favorece a instituciones educativas, tuvo una votación histórica de 80.880 personas. De esta manera, obtuvieron más de 15.000 millones de pesos para adquirir los nuevos equipos de cómputo.



Con ese dinero, lograron entregar hasta el pasado 17 de junio, 11.988 computadores en las 229 instituciones educativas de Medellín que beneficiarán a 252.832 estudiantes matriculados de 12 comunas y los 5 corregimientos.



Las siguientes son las comunas y el número de planteles favorecidos: Popular (12), Santa Cruz (12), Manrique (17), Aranjuez (17), Doce de Octubre (16), Robledo (22), Buenos Aires (12), La Candelaria (8), Laureles-Estadio (3), La América (10), San Javier (9), Belén (14) y los corregimientos San Sebastián de Palmitas (2), San Cristóbal (12), Altavista (4), San Antonio de Prado (11) y Santa Elena (4).



La segunda ruta es Computadores Futuro que está impulsada con recursos propios de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación. De esta estrategia se han entregado hasta el momento 10.000 computadores, en su mayoría, a estudiantes del grado 11.



Pero, también se los han donado, en algunas instituciones educativas, a estudiantes del grado séptimo hasta 11 que ya venían trabajando en proyectos que tenían que ver con sistemas de cómputo.



Los Computadores Futuro son una estrategia de permanencia estudiantil y con ello, la Alcaldía pretende que los estudiantes no deserten del sistema educativo. La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), por su parte, también ha entregado a estudiantes de Medellín un aproximado de 5.000 computadores que se suman a las estrategias del PP y Computadores Futuro.



Los computadores no son regalados, los estudiantes los pueden tener incluso cuando salgan del grado 11 e ingresen a realizar estudios de educación superior en entidades públicas como el ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Izasa Cadavid y a Sapiencia.



Si los estudiantes no continúan los estudios, si deben entregar los computadores a la Secretaría de Educación de Medellín.

En el corregimiento San Sebastián de Palmitas también se han entregado equipos. Foto: Alcaldía de Medellín

Ante denuncias de que los computadores que se están entregando serían de mala calidad, la secretaria de Educación del Municipio, Martha Alexandra Agudelo Ruíz, aseguró que "los computadores son de hogar, no es más ni menos que el requerido para los estudiantes. Es claro que no son para diseñadores o profesionales especializados. Los cómputos fueron comprados teniendo en cuenta la calidad versus la cobertura".



Las especificaciones para los computadores de PP son: un procesador Intel Core i3, 8 gigas de memoria Ram, Windows 10, disco duro de 1 Tera y pantalla de 14 pulgadas HD.



En el caso de Computadores Futuro, las especificaciones son: Procesador AMD Athlon GOLD, disco sólido 256 GB, Windows 10, 4 gigas de memoria RAM y pantallas de 14 pulgadas HD.



“Es verdad que hemos tenido retrasos debido a la entrega por parte de los proveedores porque con la pandemia hubo escasez de computadores en el mundo, pero eso ya se está solucionando con las entregas que estamos recibiendo y haciéndoles a los estudiantes”, agregó Agudelo.



Según la funcionaria, cuando iniciaron el periodo del mandato de Daniel Quintero se encontraron con que más del 60 por ciento de las instituciones educativas no tenían computadores o estaban en mal estado, de ahí la idea de renovar con el Presupuesto Participativo las salas de cómputo para facilitar los procesos educativos que venían retrasados.

José Gerardo Ignacio Gutiérrez, rector de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez con cuatro sedes a su cargo, fue uno de los rectores que recibió por parte del Presupuesto Participativo nuevos portátiles.



En su caso le fueron entregados 72 computadores que tendrá que repartir en las diferentes sedes. “Agradezco la nueva dotación, hace más de 12 años no me daban nuevos computadores y será un buen comienzo para renovar las salas. Sin embargo, son pocos los computadores para cuatro salas de cómputo y 1.600 estudiantes que tengo a mi cargo”, aseguró el rector Gutiérrez.



Además, agregó que el otro reto que se tiene es mejorar la conectividad. “Vamos mejorando con nuevos equipos que serán muy útiles para el aprendizaje de los estudiantes, pero ahora la falla es la conectividad que a corto plazo se debe mejorar”, precisó.



Por su parte la secretaria de Educación Agudelo aclaró que es claro que hoy en los colegios no se tiene la capacidad en términos de conectividad, pero "estamos trabajando en ello para que al finalizar el mandato podamos dejar una mejor red de internet en las instituciones educativas", puntualizó.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO Medellín

