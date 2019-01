Alcaldesa (e) de El Bagre asegura que falsificaron renuncia a su cargo

María Yolima Madrigal, alcaldesa encargada del municipio de El Bagre (Antioquia), denunció ante la Fiscalía General de la Nación el delito de falsedad en documento luego de que se conociera un comunicado en el que se expone la supuesta renuncia, tanto a su cargo como a su militancia en el partido político Opción Ciudadana.

La funcionaria contó que la supuesta renuncia llegó hasta la oficina de alcaldes y se hizo pública a través de las redes sociales. Sin embargo, Madrigal indicó que permanecerá en el cargo con el objetivo de restablecer la gobernabilidad en este municipio del Bajo Cauca antioqueño.



"Para nadie es un secreto que El Bagre está pasando por un momento difícil, pero tenemos un plan de gobierno que debemos terminar. La prioridad es brindar orden público para devolverle la confianza al pueblo", manifestó la alcaldesa.

Ante la situación, la alcaldesa comentó que pidió un refuerzo de seguridad porque siente que, a raíz de la publicación del falso documento, está en riesgo su integridad y la de sus allegados.



El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se pronunció diciendo que detrás del hecho hay personas que quieren abusar del Estado y que tienen intereses de conflicto.



"Nosotros no tomamos ninguna decisión porque, si es falsa o no la carta, no tiene un impacto en el desempeño de sus funciones. Si hubiese renunciado al partido, no sería motivo de sacarla de su cargo", declaró el gobernador.

El Bagre es uno de los municipios más golpeados por la violencia en el departamento. Según el censo delictivo de la Fiscalía, este fue uno de los que presentó mayor aumento en los homicidios dolosos en Antioquia, pasando de 11 en 2017 a 44 el año pasado, lo que significa un incremento del 300 por ciento.



Uno de los hechos violentos más recientes se presentó el pasado 23 de diciembre cuando hubo un ataque con una granada a una discoteca ubicada en el barrio Porvenir. El hecho dejó 24 personas lesionadas.



