Alcaldes de Urabá piden adelantar recursos PDET en proyectos no covid

"¿Qué queremos nosotros? Agilizar proyectos ahora, precisamente que estamos en esta crisis, en esta dificultad, que lo que ha hecho es ampliar las brechas que tenemos nosotros como municipios víctimas del conflicto con los demás municipios del país".



Así definió Felipe Maturana, alcalde de Turbo, el objetivo de la solicitud que él y seis alcaldes más del Urabá enviaron al Congreso de la República para que les adelanten recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Por medio de una carta dirigida a los congresistas John Jairo Roldan Avendaño, Eloy Chichi Quintero Romero, David Barguil y Mario Alberto Castaño Pérez, los mandatarios le solicitan el fortalecimiento de la inversión en los municipios PDET, que en el país son 170.



La carta fue firmada por los alcaldes de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Dabeiba.



Así, estos municipios agrupan el 36 por ciento del territorio nacional y el 24 por ciento de la población rural del país; con 2,5 millones de víctimas del conflicto armado.



Hoy en día, a la crisis provocada por el covid-19 se suman problemas asociados a la presencia de grupos armados al margen de la ley, las economías ilegales y el azote del narcotráfico.

#ElDato: 534 iniciativas del #PDET están alineadas en los nuevos Planes de Desarrollo Municipal de los municipios que conforman la subregión del Urabá Antioqueño. https://t.co/m10TlvMglp#AntioquiaEsPDET — RenovacionTerritorio (@RenovacionCo) July 7, 2020

"Estas acciones requieren un esfuerzo adicional por parte del gobierno nacional para

volver realidad las 32.808 iniciativas que nuestras poblaciones identificaron en los PDET. El reto que tiene el estado Colombiano es dar un mayor impulso presupuestal que garantice la reactivación económica mediante un mayor número de proyectos de inversión que atiendan las necesidades de nuestros territorios", reza la misiva.



Y es que aunque se logró que los recursos de asignación para la paz, provenientes de las regalías por la explotación de hidrocarburos, se destinaran exclusivamente para iniciativas PDET, esto solo equivaldría al 7 por ciento de las regalías del país, lo cual es insuficiente para cubrir todas las necesidades priorizadas por las mismas comunidades.



En la carta, entonces estos alcaldes solicitan al Gobierno Nacional que se adelanten los recursos del fondo de Asignación para la Paz que se encuentran proyectados hasta el año 2037.



"Lo anterior sería un gran impulso, orientado a la financiación de proyectos de inversión entre 2020 a 2022, el cual dará un mayor dinamismo a sectores priorizados para el desarrollo del territorio como lo son transporte, salud, agua potable, saneamiento básico, educación, energía, entre otros", indica el documento.

Proyectos no covid

Aunque la contingencia provocada por el covid no es menor, hoy las bolsas de PDET están sin recursos y, tanto el Gobierno Nacional como el departamental priorizó el tema de la contingencia, pero los mandatarios piden que no se sigan rezagando este tema.



"En el tema de vías tenemos un rezago grandísimo. Turbo es 90 por ciento rural, entonces necesitamos hacer vías para que el campo se pueda desarrollar. El fondo de vías es uno de los que más recursos aprobó en el gobierno pasado, pero en este no tiene recursos", expuso Maturana.



A su vez, enumeró otros proyectos pendientes. Por ejemplo la necesidad de tener hospitales en dicho municipio, además de lo que considera peor que es el tema de saneamiento básico.

Tenemos muchos proyectos y grandes, como por ejemplo la PTAR de Turbo que vale 40.000 millones de pesos, que no se ha podido aprobar debido a que no hay recursos. FACEBOOK

En cuanto a otros proyectos que también priorizaron los turbeños, el alcalde mencionó el retraso en el tema de la infraestructura para la educación.



"Turbo, por ejemplo, es certificado en educación, pero no tiene recursos para invertir en calidad y en infraestructura, entonces ahí nos toca sí o sí recurrir a cofinanciación o a los fondos de PDET, pero como tampoco hay recursos, quedamos en las mismas", manifestó el mandatario.

