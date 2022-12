El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció en la mañana de este jueves, 22 de diciembre, sobre una denuncia por un aparente caso de racismo y discriminación que se ha dado a conocer en las últimas horas en la ciudad.



(Lo invitamos a leer: Músico denuncia racismo en centro comercial de Medellín: lo querían sacar)



Se trata de una situación que vivió el cantante Luis Eduardo Acústico, de 22 años, en el centro comercial Santafé, ubicado en El Poblado, al sur de Medellín, el pasado sábado, 17 de diciembre.

Ese día, el hombre departía junto con su novia en el establecimiento cuando personal de seguridad le pidió que se retirara porque, supuestamente, estaba pidiendo dinero en los pasillos del centro comercial, situación desmentida por el cantante.



A través de un video en redes sociales, Luis Eduardo ahondó en detalles de lo que pasó y publicó las grabaciones que hizo en ese momento, mientras los vigilantes lo increpaban para que abandonara el lugar.



El artista aseguró que nunca le había sucedido una situación similar y pidió ayuda para tener acceso a las cámaras de seguridad del centro comercial y revisar lo sucedido.



(Le puede interesar: La propuesta que hacen 'influencers' al Metro tras broma que causó evacuación)



En su cuenta en Twitter, el alcalde Quintero rechazó la situación y señaló que: "nos comunicaremos con el centro comercial para pedir explicaciones y acompañaremos a esta víctima con asistencia técnica en caso de que desee interponer acciones legales".



Además, agregó: "No al racismo ni en Medellín ni en lugar del mundo".

Rechazo total a esta situación. Nos comunicaremos con el Centro Comercial para pedir explicaciones y acompañaremos a esta víctima con asistencia técnica en caso de que desee interponer acciones legales. No al racismo ni en Medellín ni en lugar del mundo. https://t.co/qn7WQvaIFx — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 22, 2022

¿Qué fue lo que pasó?

Luis Eduardo contó que ese sábado fue al centro comercial para realizar unas compras, tras acompañar a su novia a una cita médica en ese sector de Medellín.



A eso de las 2 de la tarde, luego de haber pasado por algunos locales, la pareja fue a la zona de restaurantes para almorzar y mientras esperaban la comida, el hombre buscó un café para comprarle un capuccino a su novia.



Como no sabía dónde quedaba el local, el cantante le preguntó a una vigilante del centro comercial por las indicaciones, pero ella, según él, lo ignoró. Otra persona le dijo cómo llegar y cuando ya estaba en la fila, otro vigilante se le acercó.



(Además: Así avanza la recuperación de Valentino, el caballo que adoptó Jhonny Rivera)



"Me dice que por favor abandone las instalaciones que porque no sé qué. El no moduló bien, así que me alejé. Luego volvió y me dijo que abandonara las instalaciones porque yo estaba pidiendo plata, que me estaban haciendo seguimiento por las cámaras y que me vieron pidiendo plata", relató el hombre.



Según cuenta, después llegaron otras 4 personas que le siguieron insistiendo en abandonar el centro comercial. El cantante, por su parte, respondió que él no se iba a ir porque no le estaba pidiendo plata a nadie.

Después, los hombres discutieron sobre el hecho de grabar la situación, porque los vigilantes le solicitaron guardar el celular, frente a lo cual Luis Eduardo les respondió que él necesitaba registrar lo que estaba sucediendo.



Finalmente, según cuenta el cantante, los vigilantes se retiraron del lugar y agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar de los hechos para revisar la situación. En ese momento, le dijeron a Luis Eduardo que por protocolo le harían seguimiento y que volviera a la zona de comidas.



"Estoy tan indignado. Muchachos, ayúdenme para saber cómo proseguir. Ya puse la queja allá", puntualizó Luis Eduardo.

¿Qué dijo el centro comercial?

Desde el centro comercial Santafé, a través de una publicación en redes sociales, lamentaron lo sucedido y aclararon que "todos nuestros visitantes siempre son bienvenidos y por ello nos esforzamos diariamente por brindar el mejor servicio”.



Además, aseguraron que la situación descrita por Luis Eduardo en redes sociales no representa los valores del centro comercial.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Hemos tratado de contactarlo sin éxito hasta el momento, continuaremos haciéndolo e internamente tomaremos las medidas necesarias para que la experiencia de visita siempre sea positiva”, concluyen.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com