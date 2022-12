El trámite del presupuesto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para 2023 se convirtió en la última puja política del año entre el alcalde Daniel Quintero y el concejo de la ciudad.



(Lo invitamos a leer: No se destraba la discusión del presupuesto para 2023 en el Concejo de Medellín)



La oposición aseguró que la radicación del proyecto de acuerdo fue irregular y, por tanto, el texto no fue votado en primer debate. Mientras que el mandatario señaló que concejales se unieron para entorpecer la aprobación de los billonarios recursos que tendrá en su último año de gobierno.

En medio de la incertidumbre por la no aprobación del presupuesto a través de un acuerdo distrital, como debe de suceder cada año en todos los municipios del país, EL TIEMPO conoció en primicia el decreto mediante el cual el alcalde Quintero adoptó el presupuesto para la próxima vigencia.



Y aunque sectores de oposición esperaban que se repitiera el mismo monto asignado para 2022 —debido al error que, según ellos, incurrió la secretaría de Hacienda en su radicación— esto no sucedió.



En el documento de 166 páginas se estableció que la alcaldía, sus establecimientos públicos y órganos de control tendrán, por concepto de gastos, una asignación de 7.575.013'817.488 pesos para el próximo año, lo que supone un incremento del 15,7 por ciento en comparación con el presupuesto aprobado por el concejo en diciembre de 2021.



Según expertos, como Luis Fernando Agudelo, director del programa Medellín Cómo Vamos, este es un monto récord en las administraciones locales de la ciudad y, por ende, será necesario hacer una especial vigilancia a la gestión de los recursos.

Así quedó la asignación de recursos

Uno de los puntos que ha causado revuelo en medio de la discusión es el monto de las transferencia que le hará Empresas Públicas de Medellín a su dueño, la alcaldía.



Según el decreto, los excedentes financieros ordinarios se fijaron en 1.090.909'012.332 pesos, mientras que los adicionales quedaron en 909.090'.987.668 pesos. Con esto, esperan transferencias por 2 billones de pesos para 2023.



Sin embargo, en un comunicado de EPM, difundido hace poco más de una semana, se informó que las transferencias por excedentes de la empresa al Distrito de Medellín serán por 1,6 billones de pesos.



Y en cuanto a los gastos, es importante señalar que el presupuesto que decretó el alcalde es el mismo que fue radicado ante el concejo en octubre pasado, es decir, no tiene en cuenta las modificaciones que presentó la administración distrital, posteriormente, durante las comisiones de estudio y antes del primer debate.



Esto quiere decir que las adiciones para el Instituto Tecnológico Metropolitano, institución de educación superior de Medellín, no será tenidas en cuenta hasta que se tramite una modificación al presupuesto.

Vale la pena recordar que estudiantes de ese plantel protestaron durante varios días para solicitar un incremento en el presupuesto de inversión que estaba en 38 mil millones de pesos.



Tal como lo contó EL TIEMPO, la presión de los estudiantes llevó a que la alcaldía de Quintero presentara una modificación para reasignar gastos. Así, el presupuesto de inversión para el ITM subió a 53 mil millones de pesos. Sin embargo, con la adopción mediante decreto, los recursos para este importante plantel volvieron a quedar en el valor original.



La administración distrital (sin tener en cuenta a los organismos de control, concejo y establecimientos públicos, tendrá un presupuesto de inversión de 5,7 billones de pesos, gastos de funcionamiento por 834.489 millones de pesos y una deuda pública de 661.757 millones de pesos.



Entre las dependencias con mayores recursos para proyectos de inversión son educación (1,34 billones de pesos), salud (1,05 billones de pesos) e infraestructura física (408.315 millones de pesos).

En diálogo con EL TIEMPO, el concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático) reiteró que la presentación del presupuesto fue extemporánea y que por eso se debió acoger los recursos de la vigencia 2022. "Las adiciones se hubieran podido hacer el otro año, eso no era problema", señaló.



Para él, la principal preocupación del presupuesto es el monto de las transferencias de EPM por cuenta de la diferencia entre lo establecido en el decreto y lo que informó la empresa en días pasados.



"EPM no va a entregar dos billones de pesos en transferencias a Medellín, la empresa tiene una proyección clara que se había presentado hace unos meses y que de acuerdo a los resultados será de 1,6 billones de pesos. Eso muestra una desfinanciación de 340.000 millones de pesos", explicó el corporado.



Y agregó: "francamente no sé qué van a hacer. El presupuesto está detallado por programas de cada secretaría y si hay menos plata no sé realmente cómo van a modificarlo. Es necesesario que nos expliquen de dónde van a salir esos recursos". Además, aseguró que, por su parte, no demandará el decreto.

¿Cuál fue la discusión?

En las consideraciones del decreto (que firmó Quintero y su secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, el pasado 15 de diciembre), la administración distrital argumentó que en las sesiones permanentes de comisiones Primera y Segunda no se logró el cuórum necesario para la aprobación del proyecto en las cinco reuniones a las que se citó entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.



"En consecuencia, el concejo de Medellín no expidió el Presupuesto General del Distrito Especial de Medellín en los términos del artículo 55 del Decreto 006 de 1998", se lee en el documento.



Sin embargo, allí no se tienen en cuenta los argumentos de los concejales de oposición para no asistir a las votaciones del proyecto de acuerdo en primer debate. Desde el 11 de octubre, la concejala Leticia Orrego (Centro Democrático) denunció que la radicación no se hizo conforme a la ley, puesto que fue una contratista del despacho de Hacienda la que envió el correo electrónico con el documento.



Para ella, se debía presentar el alcalde o su delegado, de manera presencial, en la secretaría del concejo para surtir el trámite o, en su defecto, que fuera el mismo secretario el que enviase el correo.



En todo caso, entre octubre y noviembre se solicitaron conceptos a múltiples entidades que se pronunciaron en diferentes sentidos, a favor y en contra.



Durante las citaciones a debates, el concejal Daniel Duque (Alianza Verde) manifestó que el caso "no tiene nombre ni antecedentes en la historia política de la ciudad". Y aseguró que los presidentes de las comisiones hicieron caso omiso a la ley citando a primer debate, por lo que, en caso de darle trámite se podría incurrir en faltas disciplinarias y penales. De ahí que haya decidido no asistir.



Por su parte, Lucas Cañas, presidente de la corporación en el último año, pidió que fuera la misma opinión pública y la ciudadanía la que revisara lo que estaba pasando. "Es lamentable, tengo que decirlo, que hoy le estén haciendo el juego a no discutir el proyecto de acuerdo de presupuesto, eso es hacerle daño a la ciudadanía", apuntó el conservador.