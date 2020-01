El municipio en donde todas las secretarías están a cargo de mujeres

Un gabinete conformado en su mayoría por mujeres fue la decisión que tomó Diego Alejandro Duque, alcalde de San Francisco, municipio ubicado en el Oriente de Antioquia.

Las cuatro secretarías que tiene el municipio y desde las que se diseñan y ejecutan los proyectos más importantes están bajo las riendas femeninas. Es decir, las secretarías de Hacienda, Planeación, Salud y Protección Social y Gobierno están presididas por mujeres.



Además, de las cinco coordinaciones que tiene el municipio, dos están bajo el liderazgo de mujeres: Gestión y Servicios Ambientales y Desarrollo Económico, a lo que se suma que la asesoría jurídica también la brinda una mujer.



Para el alcalde, esta decisión es una clara apuesta por la equidad de género, pero está basada en los méritos y capacidades de cada una de las funcionarias. "Ellas son las que dan la línea de trabajo y responden por la ejecución de todos los programas de la alcaldía", indicó Duque.



Tras ser elegido alcalde, en octubre de 2019, Duque se dio a la tarea de buscar un equipo idóneo para el municipio y resultó que las mejor preparadas eran mujeres.

El gabinete de gobierno de nuestro alcalde Diego Alejando Duque Valencia 2020-2023 "es tiempo de crecer" quedó conformado su mayoría por mujeres, evidenciando así la igualdad de genero y el empoderamiento de la mujer en los procesos de gobierno y desarrollo del municipio.

Además, considera, como no tenía compromisos políticos para elegir su gabinete, se pudo dar la libertad de los nombramientos basados en perfiles y capacidades, por lo que cree que obtuvo un equipo altamente técnico y humano.



Otro de los parámetros era que todas las personas que ocuparan estos cargos fueran oriundas del municipio, debido a que el alcalde está convencido de que hay que darles oportunidades en el mismo territorio a las personas que estudian.



Así, la comunidad recibió muy bien los nombramientos, pues estas mujeres nacieron y crecieron en el municipio.



"También, en mi trayectoria laboral y profesional siempre he trabajando con mujeres porque he reiterado que ellas tienen un alto compromiso, lealtad y disciplina en el trabajo. Con mi gabinete hay mucha confianza porque la gente sabe que ante todo son buenas personas", añadió el mandatario local.

Capítulo exclusivo para mujeres en Plan de Desarrollo

Duque también sostuvo que dentro de su programa de gobierno hay un capítulo especial para temas relacionados con mujeres, con lo que se busca promover el desarrollo y la calidad de vida de las mujeres campesinas y las madres cabeza de hogar.



También se busca prevenir cualquier tipo de violencia en contra de ellas, para lo que el alcalde considera fundamental que logren un empoderamiento económico que les permita no depender de un hombre, pues esta dependencia es muchas veces un factor para que se genere violencia.

Entre las estrategias está también la creación de clases los sábados para que las mujeres adultas y madres cabeza de hogar puedan terminar su bachillerato y luego, si lo desean, acceder a alguno de los programas de educación superior ofrecidos por la Universidad Digital, programa de la Gobernación de Antioquia.



También, van a buscar alianzas con el sector privado para que las mujeres del municipio puedan desempeñar trabajos que les permitan obtener ingresos económicos y estrategias para que tengan posibilidades de trabajar y dejar a sus hijos bajo un cuidado seguro.



Duque concluyó que de los 5.600 habitantes que tiene aproximadamente San Francisco, el 50 por ciento corresponde a mujeres.



