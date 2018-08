Alcalde de Medellín le respondió a integrantes de La Oficina

La propuesta de iniciar un proceso paz en compañía de las autoridades de Medellín, dada a conocer esta semana por un integrante de la banda delincuencial "la Oficina", la más grande de esa ciudad, al parecer, no cayó tan bien en la capital antioqueña.

De acuerdo con alias ‘Ocho’, un integrante de la dirección colegiada del grupo armado, entrevistado por la revista mexicana Proceso, la banda que ejerce dominio en gran parte de Medellín está interesada en acogerse a la justicia a través de un proceso de paz que ponga fin al conflicto urbano en ese territorio.

“Estamos dispuestos a desarmarnos, a desmantelar las estructuras criminales y a acabar con las rentas ilegales”, dice ‘Ocho’ en una parte del reportaje.



No obstante, para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la propuesta de la creación de un proceso de paz con La oficina no es viable. “La opción con cualquier estructura criminal no es la negociación si no el sometimiento”, manifestó el mandatario en diálogo con EL TIEMPO.

Según Gutiérrez, los golpes de las autoridades a las estructuras criminales de la ciudad son cada día más contundentes, y agregó que su deber como alcalde es es seguir combatiendo a este tipo de estructuras.



“El golpe más duro no son los más de 2.400 integrantes de grupos armados capturados, sino el hecho de que pudiéramos recuperar a más de 5.215 niños y jóvenes que se habían salido de estudiar. Nuestra arma más poderosa para luchar contra la desigualdad es la educación”, manifestó el mandatario.



De acuerdo con el relato entregado por el vocero del grupo armado a Proceso, lo que se busca es una a fórmula jurídica que le permita una “salida digna a la totalidad de los miembros de La Oficina, a los líderes y a la base, con rebaja de penas a cambio de reconocer delitos y con compromisos por parte de nosotros para reparar a quienes hayan sido víctimas de nuestra organización”.



Gutiérrez recalcó que la entrega de armas es competencia de la Fiscalía y el Gobierno Nacional y advirtió a La Oficina que si “tienen interés en dejar de causar tristeza y desolación en la ciudad, tienen que abandonar sus estructuras ilegales”.



