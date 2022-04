A casi dos meses de que en Medellín se dijera que el uso del tapabocas no era obligatorio en espacios públicos, Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, propone que pase lo mismo en los espacios cerrados.

La propuesta del mandatario local le apunta a lugares como aeropuertos y sistemas masivos de transporte.



Es hora de ponerle fin al uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados, aeropuertos y sistemas masivos de transporte. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 19, 2022

Ante la propuesta del Alcalde, las opiniones no se hicieron esperar.



“Sería bueno acompañar con datos locales que respalden la petición”, escribió una internauta.



“Era indispensable cuando no estábamos vacunados. Ahora las cifras de vacunados y de contagios respaldan que se retire la medida", opinó otro.



Yessica Giraldo Castrillón, epidemióloga de la Universidad CES, asegura que desde el punto de vista epidemiológico y de Salud Pública, no es el momento porque sería afirmar que la pandemia ya se superó y esto no es así. Un claro ejemplo es lo que está pasando en China, país donde hay un repunte de contagios.



“Quitar la mascarilla en espacios de alto riesgo, espacios cerrados donde confluye un alto público y se pueden generar aglomeraciones, fácilmente es otra vez empezar a favorecer al circulación”, dijo Giraldo.



Agrega la experta que en este momento hay unas subvariantes que están en vigilancia. A eso se le suma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que hoy se vive una situación “impredecible”.



En una o dos semanas se sabrá si la asistencia a procesiones, paseos a pueblos y movilizaciones masivas tendrán impacto a los índices de contagios.



MEDELLÍN​

