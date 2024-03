'Es ridículo': Fico sobre cierre temporal de lujoso hotel por explotación sexual

El hallazgo de un extranjero de 36 años de edad con dos menores de 13 y 12 años en la habitación de un lujoso hotel de El Poblado en Medellín, desató múltiples críticas de usuarios en redes sociales.

La molestia de los usuarios radicaba, no solo en repudiar el hecho, sino de la sanción que tuvo el establecimiento que fue sellado por 10 días.

"La suspensión temporal de la actividad se da por comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes permitiendo el ingreso a lugares donde se realicen actividades sexuales o pornográficas, o se ejerza la prostitución, o la explotación sexual, según lo contemplado en el Artículo 38 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana", indicaron desde la Policía.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, escribió en su cuenta de X sobre este hecho y dijo que debía aplicarse la extinción de dominio.

"En mi concepto, un solo hecho donde se demuestre que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, debería ser causal suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien. Un cierre de apenas 10 días es ridículo", escribió.

El mandatario agregó que "de acuerdo con el código de policía, es la opción legal que hoy tiene un comandante de estación. He pedido que siga el proceso. Como sociedad no nos podemos conformar con esto (...) Esta es una realidad que no vamos a ocultar. Esta solo es la punta del iceberg".

El alcalde anunciará nuevas medidas a las cuatro de la tarde en medio de una rueda de prensa.