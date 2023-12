Alcalde de Medellín le pide a 'Fico' Gutiérrez retractarse por afirmaciones del empalme

El alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, le pidió al mandatario entrante Federico Gutiérrez retractarse de las afirmaciones que ha realizado en las últimas semanas en medio del proceso de empalme en la capital antioqueña y los supuestos hallazgos que encontró su equipo en la administración distrital.



"A pesar de que hemos sido muy respetuosos y no hemos querido distraer nuestra labor por estar contestando ataques, sí nos corresponde hoy, de manera vehemente y clara, exigirle al alcalde encargado que se retracte de las declaraciones que ha dado a medios de comunicación donde manifiesta que en Medellín hubo un desfalco y que quienes desfalcaron la ciudad, haciendo alusión a esta administración, se volaron", expresó Hurtado.

Las declaraciones se dieron en medio de una rueda de prensa en la que el alcalde encargado detalló los avances del empalme y la manera en que se ha adelantado el proceso en las últimas semanas. "Nunca hemos considerado el empalme como un tinglado para el debate político. Por eso muchas veces nos hemos abstenido de dar respuestas públicas", apuntó.



Hurtado dijo que los términos en los que se ha expresado Gutiérrez no son los indicados para referirse a la dignidad de un gobierno porque "genera un mal ambiente en la ciudad" y aseguró que las declaraciones ponen en riesgo a las familias y la seguridad de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín.



"Cuando un alcalde que ha sido elegido popularmente lanza unas manifestaciones sin pruebas, pero además, prejuzga, nos pone en riesgo, porque nos está diciendo que somos saqueadores de lo público, eso quiere decir que, según él, hemos robado lo público. Eso totalmente falso y lo rechazamos de manera vehemente", agregó Hurtado.



En caso de que Gutiérrez no se retracte por sus afirmaciones, el alcalde anunció que acudirá a las instancias judiciales correspondientes.

El proceso de empalme en Medellín inició el pasado 10 de noviembre. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Así avanza el empalme en Medellín

El alcalde aprovechó el espacio para referirse a los avances en el proceso de empalme, que debe finalizar antes del 20 de diciembre. Hasta el momento, se han realizado 50 reuniones de las 52 programadas en el cronograma, lo que representa un avance del 94,3 por ciento.



Según afirmó, el equipo de Gutiérrez "no ha demostrado tener claro lo que es un empalme" porque "creen que firmar un acta es recibir la Alcaldía". El mandatario explicó que la firma se requiere para dejar constancia de la realización de las reuniones y la entrega de los informes. Por ahora, solo se han firmado 4 actas de 32.



Los tres encuentros restantes no se han programado porque el equipo de empalme de Gutiérrez "no ha contado con el personal suficiente para atenderlas". El objetivo es que se puedan desarrollar esta misma semana.



Además del informe principal y las reuniones en cada una de las dependencias, los dos equipos han tenido, por petición de la administración entrante, 62 encuentros adicionales a los incluidos en el cronograma. También han contestado 50 cuestionarios con más de 1.224 preguntas, han enviado 7.000 anexos al informe principal y han diligenciado 26 formatos complementarios a los informes principales.



Toda la información entregada por la Alcaldía de Medellín está alojada en un drive al que tiene acceso el equipo de Gutiérrez. Desde la administración distrital informaron que entregarán todos los documentos a los entes de control y los publicarán en un micrositio de la página web para la consulta ciudadana.



"Seguimos mirando con extrañeza la ausencia del alcalde electo en el empalme, que no ha dado la cara a la administración. Nosotros hemos estado con las puertas abiertas. Quieren hacer ver en los medios de comunicación que la ciudad está en llamas, está destruida, para que ellos en enero por arte de magia, digan que ya apagaron el incendio y que ya recuperaron la ciudad", puntualizó Hurtado.

¿Qué ha dicho Gutiérrez y su equipo?

Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El último balance que entregó la administración entrante sobre el proceso de empalme lo dio el coordinador del equipo, Nicolás Ríos, hace un par de semanas. "De manera contundente y clara debemos decir que no estamos tranquilos con la información que estamos recibiendo y la oportunidad en la que se nos esta entregando la información", expresó Ríos.



El coordinador agregó que no hay satisfacción con la experiencia y el conocimiento de algunos funcionarios de la actual administración en el proceso de empalme. En algunas dependencias, incluso, indicó que las personas a cargo de entregar la información llevan menos de seis mese en el cargo.



"Hay secretarías en donde en la mitad del proceso de empalme el encargado toma la decisión de renunciar y deja tirado el proceso. Eso para nosotros es muy grave, porque cuando entra el equipo de empalme a preguntar por una información más detallada, se limitan a responder que solamente llevan poco tiempo, por lo que es difícil contar con información real para saber qué estamos recibiendo", agregó Ríos.



También expresó su preocupación por los presuntos hechos de corrupción en la alcaldía de Quintero indicando que hay en curso siete procesos penales y un número mayor de investigaciones disciplinarias y fiscales.



Federico Gutiérrez, por su parte, manifestó que lo que ocurre en Medellín es "un desastre absoluto" por presuntas irregularidades en el funcionamiento de los colegios públicos, el pago a funcionarios y la situación del Hospital General de Medellín.



"La pregunta que se tiene que hacer Medellín es muy concreta: ¿Dónde está la plata? Saquearon a Medellín y se volaron", expresó Gutiérrez en redes sociales hace varios días.

