Nueva junta de EPM 'no será del Grupo Antioqueño': Alcalde de Medellín

Daniel Quintero, el alcalde de Medellín que protagonizó esta semana una ruptura sin precedentes con parte del sector empresarial, con la renuncia de la totalidad de la junta de Empresas Públicas de Medellín y miembros de la del centro de innovación de Ruta N, anunció –a la par de los nuevos nombres para estos cargos (ver recuadro)– el inicio de “una nueva era”.

Lo que aún no es claro es el rumbo de este timonazo. Por ahora, se sienten sus golpes: la calificación de EPM fue rebajada por la firma Fitch Ratings debido a las fricciones internas, y la renuncia en Ruta N llevó a Postobón a retirar la donación de 5.000 de los 9.000 millones de pesos que había destinado para el desarrollo de ventiladores para covid-19, aunque anoche anunció que los recursos serán redirigidos para la búsqueda de la vacuna.



Quintero habló con El TIEMPO sobre la crisis, motivada en principio por una demanda no consultada oficialmente con la junta de EPM, dirigida contra los consorcios responsables de pérdidas por 9,9 billones de pesos en Hidroituango, cuya emergencia en 2018 sigue proyectando su sombra sobre las disputas de poder en Antioquia.

¿El gobierno de la ciudad rompió con el empresariado?

Hablar de una ruptura sería muy general. Hay una molestia de un grupo particular, muy visible en la ciudad, pero que se da por un tema meramente jurídico: una conciliación con los consorcios por pérdidas en el proyecto Hidroituango.



Se trata de una demanda para recuperar recursos de todos los antioqueños. La obligación es recuperarlos a como dé lugar.



Lea también: Alcalde de Medellín revela los primeros nombres de la junta de EPM

¿A como dé lugar? ¿Incluso generando esta crisis?

Nunca me imaginé que una junta del nivel de la de EPM iba a renunciar de esta forma. Obviamente eso pone muy nerviosos a los calificadores internacionales. Nadie pensaba que esto iba a ocurrir, pero ocurrió.

Usted dijo que algunos miembros de la anterior junta tenían conflictos de intereses. ¿Cuáles?

Lo dije porque la demanda era algo que no tenía que ir a la junta. Ellos lo conocían, de manera informal. Dos veces EPM había llevado a la junta la decisión, sin tener que hacerlo, de demandar a contratistas y se determinó que no. Se perdieron oportunidades para recuperar recursos públicos. No me queda bien afirmarlo de forma taxativa, pero obviamente algunos miembros, lo sabe Medellín entera, hicieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados.

¿Los nuevos miembros de la junta sí estarán alineados con su alcaldía?

Todo alcalde tiene derecho a tener una junta sobre la que, siendo independiente, pueda tener confianza. Esta será muy independiente. No todos hacen parte del mismo grupo. Esa es una ventaja.

¿Distanciará a la junta del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)?

Esta no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA.

El exgobernador Luis Pérez ha sonado como miembro. ¿Es así?

Tengo respeto por todos los exalcaldes y gobernadores, y en la medida de lo posible los consulto, pero no habrá ninguno en la junta.

¿Por qué es tan importante para usted ampliar el objeto social de EPM, que la empresa haga túneles e incursione en el turismo?

La razón es que todos los competidores ya lo hicieron. Codensa hace temas de financiación, ISA tiene proyectos de infraestructura.

¿Y no se apresuró presentando la propuesta al Concejo y luego retirándola?

El proyecto se discutió en la junta, por lo menos 3 veces. Cuando se presenta al Concejo hay una polémica y prefiero retirarlo, porque me parece importante concentrarnos en la pandemia.

La junta dijo que solo se informó, no se discutió...

Pero es que no hay otro método para presentarlo. La potestad de presentar proyectos al Concejo no la aprueba la junta. Lo que solicitamos al Concejo fueron facultades para que se hiciera un estudio técnico y ahí sí la junta pudiera decidir. Varios salieron en medios a decir que no se había presentado, luego lo moderaron y dijeron que no se había concertado. Eso muestra un poco que quizá ya se había agotado el tiempo de esta junta y que era pertinente hacer cambios.

Los designados hasta ahora

Por EPM, el alcalde de Medellín nombró a Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional; Alberto Preciado, abogado con experiencia en la cúpula de empresas como Avianca y Movistar, y Sandra Suárez, exministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En cuanto a Ruta N, Quintero designó a Juan Carlos Archila, con experiencia en altos cargos en Claro Colombia y Motorola Inc., entre otros puestos.

JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

EL TIEMPO - @juanduermevela