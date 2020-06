La Procuraduría regañó al alcalde de Granada, Antioquia

A través de Twitter, la Procuraduría General de la Nación, denunció que el alcalde de Granada, Freddy Castaño Aristizábal, no estaba protegiendo a un grupo de personas desplazadas que llegaron hasta su localidad.

“La @PGN_COL insta a @alcaldiagranada, Antioquia, proteger a 11 personas desplazadas (6 niños, 5 adultos), quienes a esta hora buscan refugio en las puertas del municipio, sin que las autoridades aprueben su cobijo, desconociendo la obligación de proteger a la población vulnerable”, publicó el órgano de control.



Ómar Darío García Gómez, personero municipal, dijo que estas personas, entre quienes hay seis menores de entre 3 y 13 años, al igual que tres excombatientes de las Farc, llegaron desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Santa Lucía, Ituango, huyendo de amenazas en su contra.



“Ellos llegaron el día de ayer a las 2:00 p.m., salieron de Ituango a las 7:00 a.m. El Ministerio Público, en este caso, la Personería Municipal, conforme al mandato a la ley de víctimas, procedió a tomarles la declaración de los hechos victimizantes. Los hechos victimizantes declarados fueron: desplazamiento forzado, amenazas, abandono y despojo de tierras”, explicó el funcionario.

Esta declaración fue puesta en conocimiento al mandatario local, que según manifiesta García Gómez respondió: “yo a esa gente no la dejo entrar” y “sanciónenme, destitúyanme, pero esa gente no entra a Granada”. Así quedó consignado en una de las actas levantadas.



De esta situación tuvo conocimiento el Procurador Provincial de Rionegro, Diego Andrés Congote Montoya; la directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación de Antioquia, María Fernanda Posada Puerta; y La Procuradora Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y de los Desmovilizados, Elena Ambrosi Turbay.



A las 10:00 p.m. y después de haber pasado ocho horas en un puesto de control ubicado a 3 kilómetros del casco urbano, al grupo de personas, que se dirigía al corregimiento Santa Ana, se les brindó un albergue.



Freddy Castaño, alcalde de Granada, en diálogo con EL TIEMPO, contó su versión de lo sucedido. “Eso no corresponde a la realidad. Aquí al municipio de Granada nos llegaron unas personas que declararon que venían del municipio de Ituango, de la zona de reintegración que había allá, que habían tenido amenazas. Yo inmediatamente procedí como en estos casos, se realizaron todos los protocolos de bioseguridad, se realizó el procedimiento en el cual se determina que ellos deben estar en aislamiento, se brindó la ayuda humanitaria, la atención y se les dio el lugar de acogida pertinente”.



Sobre la permanencia en el municipio y el permiso para llegar al sitio de destino, donde los están esperando, aseguró que está a la espera de la solicitud de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y entidades correspondientes.



