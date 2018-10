'Más que soldados, en Caucasia necesitamos son oportunidades': Alcalde

La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño desbordó la capacidad del gobierno departamental para atenderla.Un 210 por ciento en el incremento de homicidios en comparación con el año pasado y la imposibilidad de incrementar el pie de fuerza en esta subregión, obligó a la gobernación de Antioquia a solicitar apoyo del Gobierno Nacional.

Óscar Aníbal Suárez, alcalde de Caucasia, explicó que la problemática del municipio es una mezcla entre inseguridad y falta de oportunidades laborales. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En esta zona, Caucasia es uno de los municipios más aporreados por la presencia constante de los grupos armados, y escasa por parte de las autoridades.

Óscar Aníbal Suárez, alcalde del municipio, diálogó con EL TIEMPO sobre la situación que atraviesa actualmente el municipio y lo que espera a futuro.

¿Cuál es la realidad del municipio en este momento?

Aquí confluyen varios grupos al margen de la ley como los ‘Caparrapos, el ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc. Ellos están de la extorsión, los atracos y los homicidios.

¿Qué tiene la zona para que esto pase?

Eso es lo paradójico. En Caucasia no hay minas, pero aquí se comercializa todo el oro porque hay muchas compañías. Igual con la coca, no hay un solo palo pero también aquí vienen a venderla. Somos como una zona comercial de lo ilegal, pero sin recibir regalías (risas).

¿Qué ha ocasionado la presencia de estos actores armados?

El microtráfico se disparó en el último año y aquí es muy rentable ese negocio. Esos grupos se declararon la guerra y esa es la razón por la que se están disputando el territorio estos actores armados. Un grupo quiere sacar al otro y eso ha incrementado las muertes violentas.

¿Qué tanto?

Van más de 120 muertes violentas en los últimos seis meses. Y el 98 por ciento de esos homicidios son muchachos jóvenes que están metidos en esos tres grupos. El año pasado tuvimos por el orden de 60 muertes violentas.

¿Y la zona rural?

Se ha visto afectada principalmente por desplazamiento, porque estos grupos armados llegaron desde comienzos de este año a las veredas y corregimientos a atemorizar a la gente. Hemos logrado que muchos retornen por la presencia permanente de pelotones del Ejército en los últimos meses.Pero el mensaje de las comunidades es contundente: ‘Si el Ejército sale, nosotros nos vamos otra vez. Es la única garantía de seguridad que debe haber’.

¿Qué tanto los ha afectado el desplazamiento?

Mucho. Tengo en este momento 20.000 personas desplazadas registradas en el censo. Caucasia es el municipio receptor del desplazamiento de las comunidades vecinas. Tengo un sector de invasión donde hay más de 15.000 personas viviendo provenientes de El Bagre, Zaragoza, Bolívar, y otros. Y los atendemos porque son población hermana, pero no tenemos la capacidad para atender a tantas personas, menos aun siendo un municipio de quinta categoría.Ya estamos en casi 130.000 personas en el municipio lo que ha hecho que se desborde las necesidades en agua potable, saneamiento básico, educación y empleo.

¿Cuáles son las consecuencias más graves de esa situación?

La falta de oportunidades reales de empleo. Vea, aquí tenemos el gremio de mototaxistas más grande del departamento con más de 2.000 personas debido a la falta de oportunidades reales de empleo que hay.



Y los que no, son los que optan por hacer parte de esos grupos armados al margen de la ley, ya sea en minería ilegal o en cultivos ilícitos, porque no tienen más opción. El porcentaje de informalidad es superior al 75 por ciento.

¿Qué propone para revertir esa situación?

Tenemos que tener oportunidades, algo que no tenemos. Aquí no hay industria ni posibilidad de empleo formal, lo que alimenta la pobreza. Si potenciamos la agroindustria los jóvenes no tendrían que meterse en vainas raras. Una oportunidad es que se hagan puertos secos o centros logísticos, porque estamos en la mitad del viaje de los camioneros de Medellín a la costa Caribe que nos pueden traer los desarrollos viales que se están haciendo.

¿Cómo ha visto el actuar de la fuerza pública?

En los últimos tres meses han capturado a más de 45 personas, incluyendo cabecillas. Pero es como el dicho: ‘Rey puesto, Rey muerto. Muy rápidamente se han reestructurado estos grupos armados ilegales.

¿Por qué cree que no han cambiado las cosas en el municipio?

Quizá por la lejanía que tenemos de Medellín (casi 8 horas). No solo en orden público sino también en salud. Vea que llevamos años y nada que se resuelve lo del hospital, falta un 15 por ciento en infraestructura y la dotación es muy costosa.



Creo que es un tema político. A veces aquí se dice que mejor hubiéramos pertenecido a Córdoba, que lo tenemos a dos kilómetros. Pero vemos que en otras subregiones las cosas fluyen y aquí no.



Vea, con un puente pequeño que construyen en Medellín arreglaríamos todas las escuelas del Bajo Cauca. Pero tenemos alumnos estudiando debajo de los árboles y como no estamos certificados en educación no nos llegan recursos para infraestructura.

¿Ustedes qué piden?

Necesitamos que Antioquia mire al Bajo Cauca como lo ha hecho con Urabá, que ha derramado tanta sangre como nosotros. Allá ya hay industria y tienen un Conpes especializado para ellos. Es muy merecido, no criticamos que eso esté pasando, pero necesitamos que haya una intervención contundente del Estado, porque de lo contrario los problemas serán peores de lo que están ahora.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10