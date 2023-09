"Hay medios más indignados por un hp que por los 20 billones que nos han tumbado esos hp". Con este mensaje en su cuenta en 'X', antes Twitter, el alcalde de Mdellín se volvió a referir a la pelea que sostuvo con Sebastián López, concejal del Centro Democrático, durante esta semana.

Hay medios más indignados por un hp que por los 20 billones que nos han tumbado esos hp — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 24, 2023

El bochornoso episodio se registró en la mañana del jueves 21 de septiembre en los pasillos del concejo de Medellín.



El mandatario local había llegado minutos antes a la sede del concejo, ubicada a pocos metros de la alcaldía —también en la Alpujarra—, para radicar el proyecto de acuerdo que pone en consideración la propuesta de diluir la participación de EPM en Tigo-UNE.



Sin embargo, tras radicar el documento en la secretaría general y en medio de una rueda de prensa en el corredor que conduce al recinto de sesiones, el mandatario fue increpado por el concejal López, uno de sus principales detractores.



Allí, el alcalde y el corporado protagonizaron un fuerte cruce de palabras que quedó registrado en múltiples videos captados por los empleados del concejo y los asistentes a la citación que hizo la alcaldía.



López cuestionó a Quintero el hecho de no haber asistido al concejo para la instalación de las sesiones extraordinarias, este 19 de septiembre, en las que se discutirá, entre otras cosas, el proyecto de acuerdo radicado de Tigo-UNE.

Alcalde de Medellín, Daniel Quintero y concejal de Medellín Sebastián Lopez hoy en el Concejo de Medellín. 😳 pic.twitter.com/2npUjPaP1i — Juan Escudero (@JuanEscuderoA) September 21, 2023



"Si usted no es capaz de venir a la instalación de las sesiones, entonces no venga al concejo", le dijo el corporado.



Mientras tanto, Quintero y sus acompañantes —entre quienes estaba el secretario de Gobierno, Óscar Hurtado, y el concejal Carlos Romero— le gritaron "¡Ladrón!, ¡Ladrón!" al concejal uribista.



López, por su parte, invitó al alcalde a salir al centro de Medellín para ver que le dicen los ciudadanos.



En ese momento, le pidieron al corporado que permitiera continuar con la rueda de prensa, pero este respondió que "él no puede venir al concejo a insultar concejales".



Luego, la discusión se puso más álgida: López le preguntó por qué se robó a Medellín y Quintero acusó al uribismo de robarse 20 billones de pesos de la ciudad.



En ese momento intervino la concejala Claudia Ramírez —también del Centro Democrático— y le dijo al alcalde que estaba causando pánico económico con las acciones de Tigo-UNE, a lo cual Quintero le respondió que ella también.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

CON INFORMACIÓN DE MEDELLÍN