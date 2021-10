Solicitan expulsar a holandés que sacó a mujer en ropa interior en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró este lunes que le pidió a Migración Colombia la expulsión del país de un turista e influencer holandés que protagonizó un episodio al caminar junto a una mujer semidesnuda en inmediaciones del Parque Lleras.



El hecho, que quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, ocurrió el pasado viernes y tanto comerciantes como comensales, mostraron su indignación al ver al extranjero llevar a la mujer atada a una correa, mientras un camarógrafo registraba la situación.



"Primero quiero ser claro: estamos pidiendo a Migración Colombia que expulse al holandés que vino a dañar la imagen de Medellín y a maltratar a las mujeres de la ciudad. Las mujeres de Medellín se respetan y la ciudad también. Por eso estamos pidiendo que sea expulsado del país, esta persona no le hace bien a Medellín, esa no es la fama que queremos para la ciudad”, aseveró el alcalde.



Además, recordó que ya se han tomado medidas para evitar que hechos como este y posibles vulneraciones de derechos de menores de edad se eviten.



“Medellín está trabajando con los comerciantes desde que llegamos el primer día, pusimos el foco en el Parque Lleras porque encontramos muchas dificultades, por eso pusimos el toque de queda para menores entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana”, recordó.



Y anunció inversiones por una suma cercana a los 12 mil millones de pesos para transformar esa zona turística de Medellín.



“Vienen inversiones por más de 12 mil millones de pesos para el Parque Lleras, toda una transformación. La estrategia de Pinturita Med, que es para resignificar el espacio. Es gracias a ese trabajo articulado que los mismos comerciantes lo sacaron, en articulación con las autoridades. Eso hace dos años no hubiera pasado”, indicó Quintero.



Según Administración Municipal, ya se han realizado 76 acciones integrales junto con la Policía Metropolitana y 44 procedimientos de restablecimiento de derechos a menores hallados en la zona de toque de queda.



A la fecha, también han sancionado 48 establecimientos comerciales, se han impuesto 457 comparendos y han ejecutado 75 traslados y capturas por diferentes conductas.



