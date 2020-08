Alberto Preciado rechaza nombramiento en junta directiva de EPM

Alberto Preciado, el abogado y empresario que el pasado viernes había sido anunciado como uno de los nuevos integrantes de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), dio un paso al costado y renunció este sábado a formar parte de la compañía antioqueña.

A través de un breve comunicado, el ejecutivo señaló que la decisión se produjo desde el pasado viernes 14 de agosto, unas cuantas horas después de haber recibido el ofrecimiento del alcalde de Medellín Daniel Quintero, al considerar que tenía varios conflictos de interés que le impiden entrar a la empresa.



“Decliné ayer viernes el ofrecimiento de participar en la Junta de EPM. Después de un estudio riguroso, encontré que podría haber vasos comunicantes indirectos con algunas de las juntas directivas a las que pertenezco y así lo manifesté, pensando en el bienestar de EPM y de las empresas que me han honrado como miembro de sus Juntas Directivas”, escribió Preciado Arbeláez, agregando que la decisión busca proteger los intereses de la compañía del municipio de Medellín.



Preciado Arbeláez es un ejecutivo de larga trayectoria que ha participado en las juntas directivas de empresas como Avianca, Movistar, Sofasa, Caracol Radio y Aces. Actualmente es miembro activo de las juntas de Bavaria, Cafam, Cine Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y Valorem.

Además de su experiencia empresarial, Preciado dirige una firma de abogados y actualmente se desempeña como profesor de derecho de la Universidad del Rosario.



Su llegada a EPM, acompañada de otras dos personas que hasta ahora no se han pronunciado, pretendía ponerle fin a una crisis administrativa sin precedentes que estalló el pasado martes 11 de agosto, cuando la junta directiva de esa empresa renunció en pleno en señal de protesta por varias decisiones tomadas por el alcalde Daniel Quintero. La más polémica, la decisión de demandar a los constructores e interventores del proyecto Hidroituango.



En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde Quintero reafirmó su posición y sostuvo que la compañía ya no sería “del Grupo Empresarial Antioqueño” y que comenzaría una nueva era en el manejo de esa entidad.



Sobre la renuncia de Preciado, el mandatario local aún no ha emitido ningún pronunciamiento.



