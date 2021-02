Ella será la primera persona vacunada contra el covid en Medellín

A menos de 12 horas de que se inicie el protocolo para la primera fase de vacunación covid en Medellín, ya se conoce quién será la persona en recibir la primera dosis.Se trata de Alba Rocío Montoya, de 58 años, quien trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Medellín.

La mujer, quien lleva 28 años de experiencia en el sector, fue elegida por su entrega y compromiso durante los picos del covid, sin haber pedido vacaciones y sin haberse infectado.



Así lo indicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien explicó que por los simbólico de la vacuna y por el esfuerzo del personal médico en la ciudad, fue que se optó por una persona que no hubiera tenido descanso.



“Alba Roció es una mujer que nunca salió de vacaciones, todo el tiempo estuvo en cuidados intensivos, no tuvo 24, Año nuevo, etc. Todos los fines de semana que algunos pudieron tomar de descanso, ella no los tuvo, siempre ha estado cuidando y salvando vidas. Le ha tocado lo más duro: despedir a muchas personas; pero también dándole la buena noticia a muchas familias que gracias a su esfuerzo se han salvado vidas”, dijo el mandatario local.

Toda la experiencia laboral de la auxiliar de enfermería ha sido en el Hospital General, lo que también influyó en que ella fuera la primera en recibir la inmunización, como como un homenaje a su entrega hacia la entidad y Medellín durante la pandemia.



"Ella fue elegida para recibir la dosis del biológico teniendo en cuenta que trabaja en el área de Cuidados Intensivos y no ha sido contagiada", agregó Quintero.



De acuerdo con la alcaldía, desde las 2 de la mañana de este jueves 18 de febrero comenzará el protocolo de vacunación, que comienza en el Centro Administrativo de Vacunación (CAVA), donde están los ultracongeladores con las dosis.



"En un proceso que dura unas 3 horas, las dosis se pasan del ultracongelador a un refrigerador para atemperarlas y que queden a unos 2 u 8 grados. De allí se pasan a unas cajas térmicas para ser llevadas a las IPS para su administración", contó Óscar Rodas, funcionario de la CAVA.



Se espera que en horas de la mañana de este jueves, Alba Rocío reciba la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 de las dos que se requieren.



