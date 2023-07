Alba Buitrago es una mujer que se ha dedicado durante las últimas décadas a rescatar y a proteger animales en condición de calle. Su proyecto se basa en el cuidado de las mascotas maltratadas u su mejor terapia para sanar las heridas del pasado.



En diálogo con Noticias Caracol, la mujer de 49 años contó que vivió hasta los 12 años en condición de calle y que sufrió maltratos, abusos y hambre.



Sin embargo, desde hace algunas décadas inició su proceso de curación y sanación de heridas, en el cual encontró a los animales como método para neutralizar sus emociones.



La mujer cuenta con cariño que ha rescatado a cientos de mascotas que han sido maltratadas en las calles de Medellín y que lo hace con el propósito de que estos seres no padezcan lo mismo que ella tuvo que padecer cuando era una niña.

“Eso deja secuelas muy profundas en el alma que modifican lo que sentimos y solo a través de los animales, de ayudarlos a ellos y de rescatarlos de la miseria, he logrado sanar esas heridas”, comentó la mujer en el medio mencionado.



También dice que sus sueños se han hecho realidad gracias a la oportunidad que tuvo de aprender inglés usando los periódicos que se encontraba en la calle y que ese idioma le abrió puertas para irse a vivir a Inglaterra durante un tiempo.



“Para mí el inglés es significa la oportunidad de cambio de vida, la oportunidad de comunicarse con otras personas. Para mí es un sueño realidad”, continuó Buitrago.



La mujer, quien también se desempeña como guía turística en Medellín, dijo que las heridas comienzan a sanar poco a poco y que ella ha sido rescatada con el amor de los animales que encuentra.



“Yo siento lo que ellos están sintiendo y no quiero que nadie tenga que vivir lo que yo viví cuando era una niña inocente que no tenía cómo defenderse”, concluyó la mujer.



Dentro de su proyecto se dedica a rescatar a los animales maltratados, a dárselo un proceso de curación y a conseguirles un hogar que sea para toda la vida.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

