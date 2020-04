Este año, al carguero le tocó llevar 'la procesión por dentro'

Cada Semana Santa es habitual ver pasar las procesiones, sobre todo en barrios tan tradicionales como lo es de Belén, en Medellín.



Allí, específicamente en el barrio Granada creció Jonatan David Cardona quien fue criado por su abuela, en medio de una familia muy católica. Esta le inculcó la devoción, la fe y el don de servicio -como él dice- para servir a su parroquia, Nuestra Señora de Belén.

Jonatan es un ingeniero informático y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene 38 años y desde los 13 ha sido carguero de los pasos, para la celebración católica durante esta semana.



Son 25 años consecutivos a los que no había faltado con su tarea que, como cuenta, no se trata de “solo ir a cargar las plataformas un momentico”, sino que se enfoca también en planear y estar preparando los montajes de las imágenes desde algunos meses antes de esta semana de reflexión.



El carguero recuerda que desde su infancia participaba, sagradamente, de estos recorridos litúrgicos. Narra que siempre han sido masivas y con muchos adornos, incluso desde su niñez. “Me impresionaba mucho, porque han sido muy concurridas. Desde muy niño veía mucha decoración y ornamentación”, reitera.



El ingeniero relata que esta labor de carguero comenzó en su adolescencia; pues cuando tuvo la altura, los colaboradores de la parroquia le pidieron, justamente un Domingo de Ramos, ayudar a cargar uno de los pasos de los apóstoles. Desde entonces dice que se le ha convertido en un acto de servicio, razón por la que nunca ha suspendido.

Tiene 38 años y desde los 13 ha sido carguero de los pasos, para la celebración católica durante esta semana

Narra que el peso y la jornada son desgastantes. A pesar de que las plataformas son cargadas por grupos de acuerdo con el peso total, Jonatan cuenta que, en la parroquia de Belén, hay algunas que pueden llegar a pesar 250 kilos.



Los cargueros tienen una presentación especial “todos muy organizaditos”, dice. Para esta tarea es necesario tener una rítmica, una altura y una fuerza especial. “Para muchos la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, pero para nosotros no”, agrega.



Una de las lecciones más importantes que ha tenido en su experiencia como católico, nació de las palabras de Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín , cuando un día le explicó que el servicio que él hacía se podría entender como “una catequesis visual”, pues a sus espaldas, todos los años, sostiene el alma, la vida y el corazón de la celebración.

Jonatan cuenta que, en la parroquia de Belén, hay algunas que pueden llegar a pesar 250 kilos

Sin embargo, este año esa muestra tuvo que cambiar por las medidas tomadas en Colombia y en el mundo para poder enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia del covid-19.



“Para nosotros es como un año inconcluso, muy atípico”, explica el carguero de Belén. Además, de esta pausa, Jonatan tuvo que cancelar un viaje que haría, con su madre, a España. Iba a visitar a su ahijada y a vivir la celebración de la Semana Santa en Sevilla, una de las más representativas en el mundo. “La idea que tenía era ir a vivirla allá, pues yo la he estudiado durante muchos años”, agrega.



Cuenta con tristeza y algo derrotado que este año su Semana Santa comenzó el pasado domingo, con la celebración del Domingo de Ramos, a las 11 a. m., frente a su televisor donde se transmitía la eucaristía, por el canal regional.



“Me encontré con una misa celebrada en una catedral vacía. Eso me dio mucha más tristeza, en medio de este encierro”. Cuenta que, aunque esta Semana Santa no ha sido como él esperaba, está aprovechándola para vivir su espiritualidad de manera más personal y con sus familiares, con quienes convive diariamente.

Los templos, como la Catedral Metropolitana, permanecerán vacíos. Foto: Esneyder Gutiérrez

Lo que más ha extrañado ha sido compartir con su comunidad, sus vecinos y amigos que todos los años organizan, celebran y viven juntos, durante esta semana tan especial para la comunidad católica.



Acepta que la decisión de quedarse en casa es un acto sensato. Por el momento, hay que esperar para poder volver a compartir con su familia de la iglesia un apretón de manos mientras rezan un Padre Nuestro y para comulgar, en la celebración de la eucaristía.



Con esta experiencia, luego de 25 años de servir en las calles a la celebración, Jonatan Cardona aprendió dos lecciones. La primera es a aceptar, aún más, la fragilidad de los seres humanos. La otra, expresa, se basa en entender y aceptar los tiempos de Dios.

Programación para este Jueves Santo

Este año, la celebración de la Semana Santa en las calles se vio suspendida por las medidas de Cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos.



Con esto, la oferta de eventos, tanto litúrgicas como generales, tuvieron que migrar a las plataformas digitales y no presenciales, como la trasmisión por televisión. Esta es una parte de la oferta local:



Canal Televid: a las 11 de la mañana comenzará la jornada del Jueves Santo, con la trasmisión de la Cena del Señor, acompañada del Papa Francisco. La jornada especial finalizará a las 8 p. m., con la contemplación del Prendimiento de Jesús.



Arquidiócesis de Medellín: Cena del Señor presidida por el Arzobispo de Medellín será difundida por Teleantioquia, a las 5 de la tarde de hoy.



Taller sin borde: Ana María Jiménez es una artista de joyería que dictará, vía Facebook Live, un curso para explorar las herramientas y técnicas autóctonas del periodo precolombino. Este, será hoy a las 3 de la tarde.





