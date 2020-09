Conozca el balance de primer día de contingencia ambiental en Medellín

Un balance positivo dejó el primer día del segundo episodio de contingencia ambiental por el que pasa el valle de Aburrá dos veces en el año.



De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las condiciones están dadas para que esta contingencia, que irá hasta el 17 de octubre, sea de menor proporción comparada con la de febrero- marzo.



En el primer día, cerca de un 60 por ciento de las estaciones del Sistema de Alertas Tempranas (Siata) que miden la calidad del aire registraron un Índice de Calidad del Aire (ICA) verde, mientras que el resto marcaron ICA amarillo.



"Esto indica que es el mejor aire que podríamos tener. Sin embargo, esta condición puede ir cambiando en el transcurso de los días, es por ello que invitamos a la ciudadanía para pasarse a una movilidad activa, utilizando la bicicleta, caminar y hacer un uso regulado del vehículo particular y las motos", expresó Juan David Palacio, director del Área Metropolitana.



Por su parte, Ana María Roldán, subdirectora ambiental de la entidad, explicó el mecanismo bajo el cual se toman las decisiones para hacerle frente a este fenómeno atmosférico.



"Nosotros todos los días al mediodía recibimos un reporte del Siata, donde se han revisado las condiciones atmosféricas y el estado de las estaciones de la calidad del aire de las últimas 24 horas. A partir de ese informe, nuestro equipo de expertos toma decisiones de cómo se prevé la situación para las próximas 24 horas", expresó Roldán.



Resaltó la subdirectora la importancia de seguir con un buen comportamiento como teletrabajo, utilizar transporte público, bicicleta o compartir el vehículos, no será necesario implementar medidas restrictivas.

Por otro lado, Roldán alertó sobre la quema de pólvora que se ha venido presentando en las noches durante los últimos días, lo cual no aporta para mejorar la calidad del aire.



"La pólvora no es un buen amigo de la biodiversidad, pero en este momento de gestión del episodio de calidad del aire, es muy importante que no generemos estas emisiones, porque la pólvora aumenta la 'olla' en la que nos empezamos a tapar con las emisiones que generamos"; dijo la funcionaria.



Y es que según la subdirectora ambiental, la estabilidad atmosférica durante este episodio de calidad del aire, genera una especie de tapa en el cielo del valle de Aburrá, la cual aumenta con la quema de pólvora.

MEDELLÍN

