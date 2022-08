Juan Carlos Alvarado, más conocido como Niquei, es un cantante del género urbano nacido en el municipio de Bello, Antioquia, quien, en medio de su necesidad por obtener dinero para patrocinar su carrera musical, trajo desde Europa un emprendimiento.



Medellín Air es su empresa que vende aire de las montañas paisas, pero en botella, según explica Alvarado, utiliza una técnica que tarde entre 15 y 35 minutos en encapsular el aire fresco de la ciudad de la eterna primavera en pequeños tarros que luego son vendidos en dos puntos de la ciudad.

Aprovechando que miles de turistas de todas las partes del mundo están llegando a Medellín a visitar y disfrutar de la Feria de las Flores, este artista y emprendedor paisa está fabricando entre 100 y 200 botellas diarias que se venden en dólares.



“Vi la necesidad de emprender, de rebuscármela, tengo ideas muy locas, esta es solo una y ya cuando miro el producto como tal, es una cosa de locos. Todo se puede lograr, no hay nada imposible y yo fui a Europa y vi que estaban vendiéndole a los chinos aire en 160 dólares y dije: Medellín es la ciudad de la eterna primavera y ahí nació la idea”, dice el emprendedor.



Juan Carlos describe su producto como “genuino, nada ‘fake’ (falso) como quieren hacerlo ver en redes. Yo me tomo demasiado enserio el tema y eso me llevó a crear un producto con un sistema que utiliza un aparato que encapsula el aire, el aparato actúa desde el proceso de volver inodoro el envase hasta encapsular el aire ”, describe.

El joven no quiso revelar el valor de cada uno de las botellas de aire, sin embargo, indicó que estas son exclusivas y las personas que las quieran deberán acercarse a dos puntos de distribución ubicados en El Poblado y en la 70.



"No podemos dar a conocer el precio como tal de esta joya que es dirigida para turistas, esas personas que les gustan la originalidad, que les gusta lo exclusivo, que en realidad son muy pocas", dice.



Hasta el momento el joven ha vendido 300 botellas de aire.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA EL TIEMPO