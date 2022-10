Aida Victoria Merlano y Westcol, dos de los influenciadores más destacados del país en este momento, han dado mucho de que hablar en los últimos días luego de que oficializaron que entre ellos hay una relación sentimental.



Esto, de alguna manera, los ha convertido en una de las parejas del momento en el mundo de las redes sociales del país. Es allí donde han contado a sus seguidores lo que ha pasado entre ellos.



"Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes?", trinó Westcol este viernes.

Y precisamente este fin de semana la joven pareja fue vista en Medellín en una discoteca en donde se les vio bailando.

Westcol se ha convertido en uno de los streamer más vistos del país y durante las últimas semanas Aida Victoria lo ha estado acompañando en sus transmisiones y han dado mucho de qué hablar, como cuando se besaron hace unos días.



Aida Victoria ha dicho sobre la relación que se siente "en el colegio. Así tal cual. Eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Yo solo sé que estaba viendo los videos de ese día y me sorprendí, ¿cuántas veces ese niño me hace agachar la cabeza?”.