¡Ojo, Medellín! Será obligatorio el tapabocas en el transporte público

Una controversial medida tomó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la lucha contra la mitigación del coronavirus en la capital antioqueña, la cual tiene 75 casos positivos confirmados.



Quintero anunció que a partir del lunes 6 de abril, será obligatorio el uso de tapabocas en todo el sistema masivo de transporte de la ciudad, como el metro de Medellín, los cables, el tranvía y los buses.

La medida será pedagógica ese primer día, pero desde el martes 7 será obligatorio.



"Quien no tenga tapabocas no podrá entrar al sistema Metro ni subirse a los buses", precisó el alcalde Quintero, quien aunque reconoció que esto puede generar algunas incomodidades pero es una acción por el bien de toda la ciudadanía.

El mandatario local precisó que la medida se adelanta con la intención de “empezar a tomar acciones para que quienes tengan el virus no puedan contagiar de forma masiva a otros”, debido a que el covid-19 en el país ingresó a la etapa de mitigación, lo que quiere decir que no se puede predecir de forma particular el contagio.



La decisión generó malestar en algunos ciudadanos quienes se quejaron de la dificultad de conseguir estos elementos por escasez, así como por los altos precios en los que algunos se están comercializando en Medellín.

@AlcaldiadeMed Señores Alcaldia de Medellín, respecto al uso del tapabocas para poder hacer uso de los sistemas de transporte público, ustedes entregarán los tapabocas?. En el momento no se consiguen. Y si alguien los vende el sueldo alcanza para comprar solo 1 por su precio. — Alvaro Valencia (@AlvaroV08683615) April 3, 2020

@QuinteroCalle , Que contrariedad con el tema de los tapabocas.

El alcalde de Medellín, lo vuelve obligatorio y grandes especialistas del país , dicen que antes son un festín de microbios. — Nicozame1960@gmail.Com (@nicozame1960) April 3, 2020

Más allá de si hay o no sustento científico en la medida, ¿será que el alcalde se molestó en averiguar qué tan fácil está conseguir tapabocas en este momento? ¿Y cuánto valen?

A veces pareciera que hay que recordarle que es alcalde de Medellín, no de Oslo. https://t.co/gu2YuybC4e — Jorge A. Torres (@jorgealtrapo) April 3, 2020

