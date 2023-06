Una agente de la secretaría de Movilidad de Medellín evitó que un hombre se lanzara del puente vehicular de la calle 10 con avenida Las Vegas, en la comuna El Poblado de Medellín, en la mañana de este miércoles, 28 de junio.



Los hechos, que se presentaron sobre las 8 de la mañana, quedaron registrados en un video que se ha divulgado en redes sociales y que se grabó con la cámara corporal de la mujer.



En las imágenes se puede observar cómo la mujer, identificada como Johana Cadavid, llegó corriendo hasta el punto donde estaba el hombre para hablar con él y persuadirlo de no acabar con su vida.



"¿Negro, me puedo acercar?", le preguntó la agente de tránsito con marcado acento paisa. "Esa no es la solución, ven hablemos, ¿por qué estás mal?", empezó la conversación entre las dos personas.

Abajo, sobre la glorieta, otros agentes de movilidad desviaron el tráfico vehicular para evitar cualquier tipo de emergencia. Por lo que se alcanza a escuchar de la escena, otra persona llegó a socorrer el hombre, pero la mujer le pidió que lo dejara quieto.



El joven, que estaba parado en la parte exterior de la baranda, le cuenta que lo dejaron en la calle y que no tiene a quién más acudir. La agente le insistió que se corriera para poder hablar.



"Venga, negro. Venga yo le ayudo a salir de ahí. Hablemos acá". El hombre le respondió algo que no se alcanza a escuchar en el video y la mujer le contestó: "Mor, vea, te me vas a tirar y solo te vas a aporriar, entonces qué bobada, vas a resultar bien herido, salte de ahí, yo te ayudo a solucionar".



Al final y después de varios segundos de persuasión, la agente logró que el hombre se apartara de la baranda para que ambos pudieran dialogar.



Líneas de atención de salud mental

Desde las entidades públicas se han desplegado una serie de estrategias para atender casos relacionados con la salud mental. Una de ellas es la línea de atención en salud mental con el número 604 540 7180 en el valle de Aburrá y 018000413838 en todo el departamento.



También existe el programa de televisión Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia y producido por el canal local Teleantioquia. Los capítulos —que se pueden encontrar en Youtube— abordan temáticas como el manejo de la depresión y ansiedad, cómo afrontar los duelos y el suicidio, entre otros.



En Medellín también existe la Línea Amiga de Salud Mental que funciona las 24 horas del día; se puede comunicar a través del 604 444 44 48. Asimismo, la administración distrital habilitó el código dorado, una estrategia rápida y gratuita para atender emergencias por trastornos psicológicos y situaciones que afectan la salud mental.





SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR MEDELLÍN