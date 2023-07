En 2017 se creó en Medellín la Agencia APP, un establecimiento público dedicado a concertar proyecto de iniciativa Público Privada en la ciudad.



Sin embargo, han pasado seis años y son pocos los que saben qué ha logrado esta entidad.



Durante la alcaldía de Daniel Quintero, la Agencia ha sido mentada en tres grandes proyectos: la remodelación del estadio Atanasio Girardot, el Arena Medellín y la cárcel para sindicados.



En los tres proyectos han sido más las críticas que los halagos, por lo que el director de la Agencia, Rodrigo Foronda, habló con EL TIEMPO sobre los avances de estas obras.



¿Qué hace la Agencia APP?



La misión se divide en dos: la gestión del paisaje y el patrimonio y las alianzas público privadas. En la primera nos corresponde la cualificación del espacio público, en palabras coloquiales, poner bonita la ciudad. Eso incluye los trabajos arquitectónicos en el puente de la 4 Sur, los muros verdes, las intervenciones de arte urbano en varias zonas de Medellín, la intervención en la calle 10, el macromural ‘Constelaciones’ en Manrique, la iluminación del Hotel Nutibara, entre otros.



Lo segundo tiene que ver con las alianzas público privadas, que también se dividen en dos: unas son con los bienes fiscales del Distrito, que son unos 11.000 entre los funcionales para la ciudad como el estadio Atanasio Girardot, el Centro Administrativo Distrital o los Centros del Valle del Software, y los otros que tienen un interés comercial, por ejemplo, en donde funcionaba la Upse, le vamos a entregar ese inmueble a un empresario interesado en hacer un esquema de negocio como Mercados del Río, pero en Prado.



También están las famosas APP por Ley 1508, entre las que se encuentran las iniciativas públicas que nosotros estructuramos in house.



¿Cómo estructuran dichas APP?



Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP Medellín Foto: Agencia APP

Para estructurar una APP se requiere una factibilidad que está compuesta de aspectos como el arquitectónico, jurídico, técnico, comercial, el estratégico, todo eso lo estructuramos en la Agencia y buscamos las aprobaciones necesarias para salir a licitar para elegir el concesionario.



Esto, cuando es una iniciativa pública, como es el caso de la remodelación del Estadio Atanasio Girardot y la construcción de la cárcel para sindicados en San Cristóbal.



Estas son las primeras APP no viales que se han hecho en el país.



También hay que resaltar que hay otro tipo de APP, que son las de iniciativa privada, es decir, que un privado se acerque para proponer un proyecto que sirva para solucionar grandes problemas de ciudad. Eso también lo evaluamos. En este momento estamos evaluando la iniciativa Arena Medellín.



¿Los privados sí se han interesado en hacer APP en la ciudad?



Cuando son proyectos con recursos públicos, claramente es muy atractivo para los privados, como ese el caso de la cárcel para sindicados, porque ya están los recursos aprobados, entonces es un negocio que cierra perfectamente para el privado, donde hay un interés que se ha visto reflejado en las observaciones al proyecto de pliegos que está publicado en el portal único de contratación.



Como hay unas vigencias futuras que respaldan el modelo de negocio, es muy difícil que ese negocio no cierre.

Ya para el caso de la remodelación del estadio, como no hay recursos públicos, sí requiere toda la autogestión del concesionario, también ha tenido algún interés, pero por cómo está el clima económico en el país, decidimos no salir a pliegos definitivos sin tener la certeza de que hay un apetito comercial sólido para este proyecto.



Podríamos salir, pero sería más riesgoso, por lo que queremos asegurar que sea mucho más sólido el interés del estadio.



El cronograma se compuso de la estructuración de la factibilidad, y pues como no lo sabíamos hacer, no lo habíamos hecho antes, nos demoramos dos años.

¿Es normal que haya tanta demora en estructurar los proyectos?



Es que estamos aprendiendo. Era algo que no se había hecho antes, sumando a que pasaron temas como la pandemia.



Pero tenemos la certeza de que dejamos una entidad sólida, con un aprendizaje adquirido que no se va a demorar tanto estructurando, que ya tenemos el conocimiento. Repito, era algo que nunca se había hecho y estas fueron las primeras en el país, por lo que fue un proceso muy tortuoso.



Nuestro legado es dejarle a la ciudad una entidad que sea estructuradora de factibilidades y alianzas público privadas.



¿Qué opina de las críticas que les han hecho por la supuesta demora en estos proyectos APP?



Noticias como la de la remodelación del estadio o la de la cárcel generan dos noticias: la que se ve y la que no se ve.



La que se ve es el estadio funcionando, es entregarle una concesión al privado. La que no se ve es una entidad estructurando. Es que estructurar una factibilidad es un ‘camello', porque tiene detrás una serie de técnicos en distintas áreas, tiene un grupo técnico haciendo viable y encontrando el cierre financiero para estos proyectos, más la gestión institucional que hay que hacer.



Por ejemplo´, en el caso de la cárcel lograr las vigencias futuras, buscar la plata en Planeación buscar la plata en Hacienda, garantizar que el proyecto cierre financieramente, entre otras.



Esa es la noticia que no se ve, pero es un legado muy importante para la Administración Pública dejar la única entidad en el país estructuradora de proyectos de concesión vía APP no viales.

También hay quejas de que el proyecto del estadio no tiene en cuenta a todos los venteros ¿qué decir de eso?



Alrededor del estadio se mueven dos negocios: uno son los de los externos, que no tienen un contrato de arrendamiento comercial, sino que hacen un aprovechamiento del espacio público y su mínimo vital depende de la actividad comercial en el estadio.



Los otros son los que están adentro del estadio, quienes sí tienen un contrato comercial y una relación comercial con el Inder.



Por eso hicimos la disgregación entre ambos. Además, el modelo de negocio no soporta cargar con los comerciantes de adentro, el concesionario que quede con la APP seguramente estará interesado en tener prestarle unos servicios, tal vez diferente, al que tienen hoy.



Lo máximo que podemos hacer por ellos es que, cuando se adjudique la concesión, decirles con quién se tienen que reunir, sin que la Administración esté mediando, porque no nos corresponde. Con los de afuera sí, porque es una mirada mucho más social que comercial.



