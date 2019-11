Lluvias no dan tregua en Antioquia: van casi 7.500 personas afectadas

Por lo menos son 10 los municipios antioqueños que han sufrido diferentes afectaciones a causa de las fuertes lluvias que han azotado al departamento en los últimos días y que dejan un saldo, hasta el momento, de cerca de 7.469 personas afectadas.



Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), que informó que ha enviado 106 toneladas de ayuda avaluadas en más de 500 millones de pesos.

Los 10 municipios afectados, con sus eventos y afectados, según el Dapard, son:



Apartadó: Creciente súbita dejó 6.331 personas afectadas. Han sido enviadas 76 toneladas de ayudas humanitarias representadas en kit de alimentos, aseo, infantil, cobijas, sábanas y colchonetas.



Yondó: Creciente súbita y vendaval tiene a 270 personas afectadas. Allí han enviado 17 toneladas de ayudas entre kit de alimentos, aseo, infantil, cobijas, sábanas, colchonetas y tejas.



Jericó: Movimiento en masa de la montaña afectó a 234 personas. A este municipio han llegado kits de alimentos, aseo, cocina, familiar y cobijas.



San Rafael: Hay 152 personas afectadas por inundaciones causadas por una creciente súbita. A este municipio del Oriente han enviado kits de alimentos, aseo familiar, cocina, cobijas, sábanas, colchonetas y tejas.



​Zaragoza: Hay 140 personas afectadas por un vendaval. La ayuda en este municipio han sido tejas.



Chigorodó: 133 personas afectadas por diferentes inundaciones causadas por creciente súbita. Las ayudas enviadas corresponden a hamacas y toldillos.



​Yalí: Un vendaval dejó 89 personas afectadas. Allí han enviado tejas.



Vigía del Fuerte y Urrao: Estos dos municipios han sido afectados por inundaciones y crecientes súbitas, sin embargo, no se tiene el censo total de las personas afectadas pues por el momento no están los datos oficiales de los consejos municipales de gestión del riesgo.

🌦Conoce nuestro boletín #Piragua🌦



Así fue el comportamiento de la lluvia en nuestra jurisdicción, entre el 11 y el 17 de noviembre.



Con esta información tenemos datos históricos de las temporadas de lluvia y tiempo seco del territorio. pic.twitter.com/sfWssYLU55 — Corantioquia (@Corantioquia) November 18, 2019

Juliana Palacio, directora del Dapard, aclaró que sobre la entrega de ayudas humanitarias por parte de la ciudadanía, la entidad no recepciona ayudas.



"No podemos entregarlas si estas no cumplen con unos estándares internacionales a los que estamos sujetos y, ante todo, si nosotros (Dapard) no hemos superado nuestra capacidad. Si esto pasa, acudiremos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) para que ellos nos apoyen", expresó la directora.



Sobre la situación de Jericó, el Dapard, indicó que debido a los desbordamientos de tres quebradas en la zona, sus aguas han provocado movimientos en masa, por lo que la directora del Dapard precisó que se deben adelantar nuevos estudios técnicos para realizar las obras que se requieren y dar solución definitiva a esta eventualidad.



MEDELLÍN