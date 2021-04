Afectaciones en la movilidad en Medellín por marchas del Paro Nacional

Si bien las movilizaciones del Paro Nacional este 28 de abril en Medellín comenzaron desde las 6 de la mañana sin afectaciones de orden público, sí han generado afectaciones en la movilidad en varias zonas de Medellín.

El Metro de Medellín informó que la Línea O, de buses, está fuera de servicio debido a las movilizaciones ciudadanas que afectan su operación entre Belén y Caribe, por toda la avenida 80.



Momentos previos, esta línea estaba operando de manera parcial, pero debido al incremento de personas marchando, se optó por suspender la operación.

(11:32) Por manifestación ciudadana, la línea O de buses está fuera de servicio. pic.twitter.com/msrrVYqR4X — Metro de Medellín (@metrodemedellin) April 28, 2021

Asimismo, la empresa de transporte masivo informó que la línea 1 de buses solo está operando en los tramos Universidad de Medellín - Industriales, Hospital - Aranjuez; mientra que la línea 2 no está prestando servicio por la avenida Oriental.



En lo referente al tranvía de Ayacucho, este está prestando servicio únicamente en el tramo Oriente - Miraflores. El sistema de trenes de las líneas A y B no presenta novedades.



En la última hora, la secretaría de Movilidad de Medellín informó que hay movilidad reducida en la Carrera 65, a la altura de la calle 48, por caravana vehicular en movilización ciudadana; cierre vial en la Autopista Sur, a la altura de Carlos E. Restrepo, en ambas calzadas; cierre vial en Calle Barranquilla, entre Punto Cero y la Universidad de Antioquia, sentido Oriente - Occidente; y cierre vial en la Avenida San Juan, a la altura del Parque de las Luces, en ambos sentidos.



La recomendación es tomar vías alternas, así como evitar desplazamientos por estas zonas en vehículo particular.



