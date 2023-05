Las autoridades entregaron el primer balance de daños y afectaciones que dejó el temblor de magnitud 6,6 que se registró en la noche de este miércoles, 24 de mayo, en el noroccidente del país y que se sintió fuerte en municipios de Chocó, Antioquia y Córdoba.



Según información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se presentó a las 10:05 p.m. a una profundad superficial (menos de 30 kilómetros) en el mar Caribe, cerca a la costa del Urabá chocoano y antioqueño.

Municipios como Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo, en Antioquia, y Acandí y Ungía, en Chocó, reportaron una intensidad de escala 6, es decir, con daños leves, entre los cuales se registra pérdida de equilibrio, caída de objetos y edificaciones con daños menores, según el SGC.



Precisamente, en Acandí y el corregimiento de Capurganá —poblaciones a menos de 42 kilómetros del epicentro del temblor— se registraron las mayores afectaciones tras el sismo que tuvo otras réplicas sentidas por los ciudadanos en el transcurso de la noche y la madrugada del jueves.

Daños en Chocó

Alexander Murillo, alcalde local, confirmó que el temblor no dejó heridos ni personas fallecidas en Acandí, sin embargo, en dos hoteles se reportaron muros desplomados y varias viviendas presentaron agrietamientos. También se cayeron paredes de algunas casas deshabitadas.



"No tenemos cifra final de afectaciones. Se está haciendo el recorrido. Somos un municipio de sexta categoría y nuestro equipo humano es muy corto para irse a atender todo el municipio en corregimientos y veredas que hay que visitar", manifestó el mandatario.



En la turística población de Capurganá, el servicio de energía presentó algunas dificultades por corto circuitos, fallas en transformadores y cables de distribución. Sin embargo, desde esa localidad confirmaron que el problema de la energía se debe a una crisis de razonamiento por falta de combustible para las plantas eléctricas.



"Me gustaría que el Gobierno Nacional nos tendiera una mano para restablecer el servicio de Capurganá y Sapzurro. En Acandí ya lo hicimos porque llegó el combustible hace poco. En el gobierno anterior logramos llegar a 24 horas de energía, hoy estamos prestando entre 14 y 18 horas, a veces pasamos un día sin energía", dijo el alcalde Murillo.



El razonamiento en energía se debe a que Proxxon —empresa proveedora del combustible— tiene problemas de liquidez por demoras en el pago de suministro a municipios no interconectados por parte del Gobierno Nacional.

#SGCSismoSentido



Sismo de anoche 24 de mayo de 2023

⏰10:05 p.m.

📍Mar Caribe.

Magnitud 6.6.



Información obtenida gracias a reportes enviados por la comunidad.

Más información para este sismo: https://t.co/jD4uRV3dHM

Si lo sintieron repórtenlo👉https://t.co/Se9XxQtvlq pic.twitter.com/9Si8SG2enn — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 25, 2023

Afectaciones leves en Antioquia

A pesar de que en Necoclí, Urabá antioqueño, se sintió fuerte el temblor de este miércoles, desde la secretaría de Gestión del Riesgo descartaron emergencias y afectaciones a personas.



En algunas zonas del municipio se registraron agrietamientos leves en edificaciones, que incluso afectaron al Palacio Municipal.



"En el corregimiento Las Changas se presentan agrietamientos en las vías debido que es una zona bastante volcánica. Nuestros bomberos ya hacen presencia en el territorio para verificar otras afectaciones", aseguró César Zuñiga, secretario de Gestión del Riesgo.



Desde el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres descartaron afectaciones adicionales en el resto de Antioquia.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com