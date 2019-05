Preocupa situación de abandono de los ancianos en la ciudad

Cuando William de Jesús Bustamante vio que los recursos económicos comenzaban a hacer falta en su casa y que, a raíz de esto, se producían tensiones en el hogar sintió que empezaba a ser una carga para su familia. Fue entonces el momento en que decidió, por sus propios medios, buscar un lugar en donde pasar su vejez de una forma tranquila y con los cuidados y atenciones necesarias.

Sus padres murieron en Sonsón, siendo aún niño. Se crió con sus hermanos, mayores que él. Nunca se casó ni tuvo hijos. Trabajó toda su vida y vivió con una de sus hermanas y sus sobrinos por muchos años, con quienes sigue manteniendo una buena relación y recibe visitas periódicas por parte de ellos.



—Para mí no fue un conflicto, yo aquí me siento muy bien. No podría decir si mejor o peor que en mi casa, solo puedo decir que estoy contento. Yo comprendí la situación y llega un momento en el que las personas ya no pueden hacerse cargo de uno y dada la situación de mi hermana, que está avanzada en edad y con afecciones de salud, pero al cuidado de sus hijos, yo mismo tomé la determinación de venirme para acá. —Dice William, residente en el Hogar Santa Teresa Jornet.



Sin embargo, no todos logran esa plenitud, el gozo de la atención y afecto. Muchos adultos mayores son maltratados en sus hogares o abandonados en las calles. A Algunos, los dejan en hospitales y clínicas de la ciudad, y nunca regresan por ellos.

Alberto García, 67 años, por ejemplo, no corrió con la misma suerte de William. Se dedica al reciclaje y vive en una habitación en situaciones precarias en la Comuna 13, sin apoyo de su familia.



Desconoce los programas que tiene la Alcaldía para el cuidado y atención de la población de la tercera edad y no cuenta con los recursos necesarios para ir a un hogar donde tenga atención adecuada.



En este aspecto, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 1850 de 2017, con la que se sanciona el maltrato y abandono de los adultos mayores, incluso por parte de los centros que están encargados de su cuidado si estos llegaran a incurrir en maltrato o desatención, los casos de abandono se siguen registrando en la ciudad.

En el 2018, la Personería de Medellín reportó un total de 4 denuncias de maltrato o abandono de personas adultas mayores, estas entraron en proceso de conciliación. Y, hasta el 30 de abril de este año iban 20. “Pero el número de casos puede ser mayor si se consideran factores como el subregistro, debido a la no denuncia o reporte”, dice Viasney Rengifo, personera Delegada del Área Penal.



Del total de casos recientes, la funcionaria agrega que ya han evacuado 15 y quedan 5 pendientes, a los cuales esta agencia local del Ministerio Público les está haciendo seguimiento. “Otros los vamos a tramitar directamente con la Secretaría de la Mujer para unas ayudas a la familia”, agrega.



Según Rengifo, los abandonados muchas veces no tienen una red familiar o social que pueda suplir sus necesidades ya que en el núcleo familiar los encargados del cuidado del anciano deben salir a trabajar y no tienen el tiempo o los recursos necesario para su cuidado.



Según las cifras más recientes del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), en el 2018 el índice de violencia intrafamiliar contra personas mayores de 60 años aumentó en un 20 por ciento en relación al año anterior.



Este fenómeno no solo es creciente a nivel local, sino que se constituye en un problema de orden nacional, teniendo en cuenta que tan solo en los cinco primeros meses del 2018 el Instituto de Medicina Legal reportó 893 casos de violencia contra el adulto mayor, de estos 893 casos de agresión, los principales responsables fueron los hijos (387), nietos (108), hermanos (100) y otros familiares (298); de igual manera se registraron 202 casos de homicidio y 155 de suicidio de personas mayores de 60 años.

Desequilibrio emocional

No solo se trata del abandono en la calle ni del maltrato físico, sino del daño emocional y afectivo que los ancianos pueden sufrir por parte de sus familias ya que llegan al punto de sentir que son una carga y por este motivo rechazados.



Este es el caso de Angelina, quien vive en un hogar hace menos de un año y fue dejada allí por la hija con quien vivía, ya que a veces se generaban conflictos con su yerno y llegaron a la determinación de internarla.



—¡Tengo ocho hijos y cual de todos más ocupados! Si uno vive con ellas (las hijas) se enojan los maridos y si uno vive con ellos (los hijos) se ‘dañan’ las mujeres. A lo último, vivía con una hija y era un problema con el marido entonces yo no puedo vivir con él. Por eso es mejor estar aquí.



—El abandono es un componente difícil de evaluar, por tanto determinar una causa única es complejo, —afirma Juan Daniel Ibarretxe, sicólogo clínico.



Agrega que muchas veces en las familias no hay espacio para los abuelos ya que las parejas no aceptan vivir con el papá, la mamá o los suegros y por tanto se ven abocados a dejar a sus seres queridos en hogares por razones médicas, de atención o de compañía.

En la práctica, no es lo mismo visitar cada 8 o 15 días al anciano en un asilo que el tenerlo en la casa. Muchas veces, incluso, en casos en que alcanzan una senectud bastante avanzada (más de 80 años), este abandono puede acelerar el proceso de degeneración mental del anciano dada la falta de afecto y atención.

Esfuerzos insuficientes

Según la Personería de Medellín, los centros de atención al adulto mayor por parte del Estado no son suficientes, ya que cada vez es más creciente la población adulta que requiere de este tipo de atención y, aunque se generen cupos en estas instituciones, muchas veces son insuficientes.



Actualmente, según datos de la Secretaría de Inclusión Social, la Alcaldía de Medellín tiene 28 Centros de Atención al Anciano distribuidos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, ampliando sus cupos para más de 2.600 personas este año.



Para ellos tiene varios programas de atención. Uno es el de larga estancia que hoy beneficia a 994 personas en la red de hogares, que está constituida por 21 sedes distribuidas por toda la ciudad. Estas se suman a la Colonia de Belencito, que ayuda a 250 ancianos.



En esos sitios les dan servicio de alojamiento, ayuda sicosocial, acceso a salud, vestuario y alimentación, generalmente hasta el momento de fallecimiento de los adultos, quienes pueden permanecer allí varios años.

Se estima que el número de personas de la población mayor que se benefician de estos centros, donde se auxilia a aquellos que están en riesgo de seguridad alimentaria, de soledad o abandono, riesgo habitacional o permanencia en calle, es de 3.113 personas.

Además de las actividades lúdicas y recreativas, los centros buscan fortalecer el vínculo familiar y afectivo, al igual que prevenir la institucionalización del adulto mayor, por que es preferible que el anciano conserve su red familiar.



La Personería pide, además, que la Secretaría de Salud aumente el número de visitas a los centros privados de cuidado del adulto mayor que operan en la ciudad, de igual manera que mantenga supervisión y vigilancia constante de esos lugares.



En Medellín hay más de 245 registros de hogares gerontológicos y asilos, el número de estos centros puede ser mayor pues existen algunos operando de manera ilegal.

Por tanto, también podría estarse incurriendo en vulneración de los derechos del adulto mayor, dado que en muchos casos estos centros ilegales solo brindan atención básica como alimentación y limpieza higiénica, en muchos casos deplorable, pero no ejecutan un programa de reeducación, de adaptación y de inclusión, incumpliendo con la normatividad vigente.



Para la Personería, Medellín es una de las principales ciudades donde el envejecimiento va de forma acelerada y, por tanto, es importante pensar en una sociedad más amigable con el adulto mayor.



Esto implica que, no solo el Estado, sino también la familia, el sector privado, educativo, entre otros, se deben preparar para ofrecer servicios y atender a las personas mayores.

La visión de la Alcaldía

De acuerdo con Catalina Arboleda, directora técnica del Equipo Personas Mayores, de la Secretaría de Inclusión, desconocen las fuentes primarias o la principal que la Personería utiliza para el informe, “Porque para uno asegurar que existe un abandono debe hacer una denuncia y certificar que alguien abandonó a una persona mayor”, dijo. Precisó que un abandono lo determina un juez, además, hay una Ley que penaliza los casos.



Según Arboleda, incluso los reportes de hospitales y clínicas ahora son más cuidadosos en catalogar los abandonos.



“Lo que recibimos de las unidades hospitalarias son personas que generalmente han sido habitantes de calle o que están en situación de calle o que en algunas ocasiones la red de apoyo no aparece, y no es que la familia se desaparezca, en realidad cuando nos lo reportan es que esa unidad familiar, por la condición médica de la persona mayor, no puede hacerse cargo”, explicó. Por eso, la Alcaldía nombra estos casos como de personas en situación de vulnerabilidad, y no de abandono.



JEISON ANDRÉS VÁSQUEZ BORJA

Para EL TIEMPO

Medellín