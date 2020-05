U. de Antioquia suspendió examen de admisión para el segundo semestre

Dada la emergencia sanitaria actual, el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia suspendió la aplicación del examen de admisión de los programas de pregrado para el semestre 2020-2, hasta que existan condiciones de salud pública en el país y en la ciudad que permitan realizarlo con un riesgo mínimo de propagación del covid-19.

Así lo anunció la alma máter a través de un comunicado en el que se especifica que no se reprogramarán tampoco las demás partes del proceso de admisión hasta que no haya unas condiciones que permitan a sus miles de aspirantes participar en condiciones de equidad, teniendo en cuenta las limitaciones que trae la cuarentena obligatoria, y las medidas de distanciamiento social mientras exista el virus.



Y es que cabe recordar que la misma institución había emitido la Resolución Académica 3393 de 2020 del pasado 12 de marzo, en la que se estableció el 1° de junio de 2020 como fecha del examen, evento que implica la citación de aproximadamente 20.000 personas por jornada, en todas las sedes de la Universidad de Antioquia.



Ante el anuncio, varios ciudadanos aplaudieron la decisión de la institución, mientras que otros reclamaron que no se hiciera de manera virtual:

Sabia decision👌👌no sean inrresponsables como otras universidades "POLI" abriendo inscripciones, programando matriculas ....sin saber como van a terminar semestre.

Con una virtualidad de mediocridad😒😒😒😕😕😕 — DORA EDITH ESPINOSA (@dor_edith) May 12, 2020

Cabe mencionar que desde el mes de marzo, la institución canceló las actividades académicas y administrativas presenciales por tres meses. A su vez, por el retraso en las clases que generó el paro estudiantil, las facultades se encuentran cursando el semestre 2019-2 y 2020- 1.

