Los pecados que le endilgan a cura suspendido por presunta pederastia

El Vaticano suspendió esta semana a Carlos Yepes, uno de los sacerdotes más populares y estimados por los feligreses católicos en Antioquia, tras señalamientos por pederastia.

Las denuncias contra Yepes, de 55 años, fueron expuestas en el 2018 por el periodista Juan Pablo Barrientos, quien en su libro Dejad que los niños vengan a mí retrató los testimonios de tres menores de edad, hoy adultos, sobre los tratos abusivos que sufrían por parte del sacerdote.



“Él levantó su mano derecha, acarició mi rostro y lentamente desplazó su mano hasta mis genitales. Me dijo: ‘No te preocupes, yo te quiero como a un hijo, no quiero hacerte daño. Todo padre que ama a sus hijos, los acaricia y les demuestra su amor de esta manera. Tú no tienes un papá, por lo que seré para ti un padre espiritual de aquí en adelante’”, relató una de las personas que acusó a Yepes en el libro de Barrientos, en casos que habrían ocurrido entre 1995 y el 2010 en distintos templos de Medellín.



Le puede interesar: El cura que pasó de figura de TV a suspendido por supuesta pederastia)



Yepes, también abogado, cobró especial importancia en Medellín tras ser secuestrado en 2002 por las Farc, cuando marchaba en Caicedo, Antioquia, en compañía del gobernador Guillermo Gaviria y el exministro de Defensa Gilberto Echeverry. Aunque el cura fue liberado, los dos dirigentes políticos fueron asesinados.



La relación del padre Yepes se hizo estrecha con los feligreses a tal punto que empezó a realizar apariciones desde esa misma década en el canal Tele Vid, de la Congregación Mariana de Medellín.



Juan Carlos Greiffenstein, director del canal, le contó a EL TIEMPO que lo conoció mucho antes de la creación de Tele Vid. “Él estaba estudiando en el seminario Juan Pablo II de Medellín, para personas que podemos llamar de alguna manera de vocación tardía, muchos de ellos profesionales. Carlos Yepes tenía unos 25 años”, indicó.

Yepes, una vez apareció el canal, se convirtió inmediatamente en un fenómeno de comunicación FACEBOOK

TWITTER

Greiffenstein comentó que Yepes, una vez ordenado sacerdote, destacó por su oratoria extraordinaria y habilidades de comunicación, por lo que fue nombrado director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Colombiana, en Bogotá. También fue asesor espiritual de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía de Medellín.



“Yepes, una vez apareció el canal, se convirtió inmediatamente en un fenómeno de comunicación. Tenía una destreza, una habilidad y una inteligencia impresionantes. Era uno de los sacerdotes que más impacto tenían”, afirmó.



(Además: Fiscalía inspeccionó iglesia en Villavicencio por casos de pederastia)





Tras las denuncias de pederastia, Yepes se alejó de Tele Vid, pero siguió con consejos espirituales a través de redes sociales, donde goza de figuración; sin embargo, solo hasta ahora fue apartado del sacerdocio, dos años después de que se conocieran las acusaciones.



“Antes de las denuncias de Barrientos no habíamos escuchado nada. Lo conocía como una persona muy brillante, un hombre muy enamorado de su sacerdocio, piadoso, hombre de oración, gran predicador. Miembro de una familia muy unida, muy correcto. No vamos a condenarlo ni a juzgarlo”, dice el director de Tele Vid.

La defensa

Luego de que se hizo pública la orden vaticana de la suspensión como sacerdote, Yepes insistió en su inocencia, tono en el cual se ha mantenido firme durante estos años.



Yepes manifestó que los sacerdotes viven una persecución, son víctimas de calumnias y falsas acusaciones. “El papa Francisco ha hablado del linchamiento con ocasión de los rumores y de esparcirlos en medios de comunicación, las redes sociales y en la voz a voz, recordando que una mentira repetida, una y otra vez, termina creyéndose”, señaló.

El papa Francisco ha hablado del linchamiento con ocasión de los rumores y de esparcirlos en medios de comunicación FACEBOOK

TWITTER

Agregó que muchos, refiriéndose a los feligreses en relación con los sacerdotes, están “cayendo en la trampa” del mundo de los titulares de prensa, en los cuales hay personas a quienes “crucifican injustamente”.



De momento, a Yepes se le ordenó un proceso judicial penal conforme al Código del Derecho Canónico, y la investigación por parte de la Arquidiócesis de Medellín, a la cual pertenece, no se ha iniciado debido a la cuarentena.



MEDELLÍN