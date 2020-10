En Medellín capacitan conductores para prevenir el acoso sexual

Hasta agosto de 2020, en Medellín se habían reportado 597 casos de delitos sexuales y 44 registros de acoso sexual en la Línea 123 Agencia Mujer. Aunque expertas coinciden en que esta problemática tiene un gran subregistro, ha habido casos que se han esparcido en las redes sociales, como hace un par de meses cuando una mujer grabó el momento en el que un taxista se masturbaba en pleno centro de la ciudad, justo en el momento en el que ella le preguntó si estaba libre.



(Lea también: Movimiento revocatorio contra Daniel Quintero ya fue oficializado).

El hecho revivió la discusión sobre ¿cómo hacer que las mujeres se sientan seguras en el transporte público?, un tema que para nada ha sido ajeno en la ciudad de Medellín, donde se han conocido casos que ocurren al interior o exterior de vehículos del servicio público y que tienen como consecuencia que las mujeres no se sientan seguras.



"En realidad lo que hacen es hacer sentir a las mujeres inseguras, incómodas y que no pueden disfrutar de la ciudad, por los claros efectos que esto tiene para sus vidas", afirmó al respecto Juliana Martínez Londoño, secretaria de las Mujeres de Medellín.



(De interés: ‘Nuestra hija viajó y nos la arrebató una red de trata de personas').



Para generar una mayor consciencia frente al tema, en la capital antioqueña se adelanta una estrategia que busca capacitar a los conductores de transporte público, tanto de buses como de taxis, para prevenir el acoso y la violencia sexual durante la prestación del servicio. Este año, se espera formar a 500 transportadores para que cumplan con su trabajo con enfoque de género.

En ello coincide Diego Castro, taxista de la ciudad desde hace más de 30 años, quien opinó que esta iniciativa debería llegar a los 20.000 "ingenieros del volante" que tiene la capital antioqueña. FACEBOOK

TWITTER

"Invitamos a los conductores a dejar atrás conductas de acoso y violencia sexual que han sido naturalizadas y hacen que las mujeres desistan de utilizar el transporte público. Es eso lo que queremos transformar: anticiparnos a los hechos de violencia y prevenir, de manera que sigamos avanzando hacia espacios públicos más seguros", dijo Martínez.



(Algunos casos recordados: Mujer denunció acoso sexual delante de su hijo, en metro de Medellín)



En ello coincide Diego Castro, taxista de la ciudad desde hace más de 30 años, quien opinó que esta iniciativa debería llegar a los 20.000 "ingenieros del volante" que tiene la capital antioqueña.



"Nosotros los taxistas somos los psicólogos y el espacio para hablar de muchos de nuestros usuarios. En Medellín uno puede decir que el 80 por ciento de las pasajeras son mujeres, tenemos que capacitar a todos ingenieros del volante. Ojalá tocaran las puertas de todas las empresas de taxi de la ciudad", afirmó.

Secretaría de las Mujeres espera capacitar a 5.000 conductores. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Castro recalcó que tras la capacitación consultó a sus compañeros si estaban familiarizados con el concepto de acoso sexual y si eran conscientes de que un piropo podría considerarse como tal; pero muchos de ellos desconocían o naturalizaban esas conductas. En contraste, también planteó que falta conocimiento en las mujeres sobre cómo proceder si se sienten inseguras en los medios de transporte.



(Además: Puertos de Urabá, parados por lío con Unidad de Restitución de tierras).



"Yo le hago la pregunta a las usuarias: ¿usted qué hace si recibe un piropo u otras cosa con la que no se sienta bien? Seguro que el 70 por ciento me dicen que no saben, pero el 123 Mujer las puede atender inmediatamente para que le pongan tatequieto a ese grosero", explicó el taxista, quien reconoce que cada incidente que se presenta perjudica la reputación de todos.

En el Metro

Durante 2019, solo fueron reportados entre 20 y 25 casos de acoso sexual en el Metro de Medellín, una cifra baja si se considera que para ese año el promedio de viajes diarios en el sistema era de 1.300.000.



Adriana Sánchez, jefa de Gestión Social del Metro reconoció que hay mucho subregistro, ya sea porque las mujeres no se sienten seguras para denunciar (o incluso para avisar a los empleados del Metro) o porque otras de ellas no conocen los protocolos de atención.



(En contexto: Mujer graba a hombre que acosaba a pasajera en el metro de Medellín)



La empresa ya lleva varios años implementando la estrategia de prevención del acoso, pero 2019 marcó un hito en el tema, al ser el año en que se oficializó el protocolo de atención de estos casos, con una ruta de atención clara, además del proceso que se adelantó tanto con empleados como con pasajeros.



Parte de este avance fue el socializar por los medios de comunicación de la empresa, incluyendo la pantallas ubicadas en las estaciones, que ante cualquier situación de acoso o abuso podrían pedir ayuda al personal metro, y si el tren está en marcha, tocar el botón rojo.



Si bien el personal Metro no es el encargado de proceder en caso de que el agresor todavía se encuentre dentro del sistema, sí es determinante a la hora de aplicar el protocolo, en el que debe actuar la Policía permanente de las estaciones.



"Hay que hacer una claridad; dentro del sistema no tenemos reportes de otras violencias diferentes al acoso sexual, por eso ponemos el foco en el acoso y buscamos de manera permanente incorporar en nuestros mensajes habituales, para generar consciencia. Partimos este año de hacer un proceso formativo a través de talleres, con personal que está de cara al cliente", especificó la jefa de Gestión Social.



(Lea también: Mujer denuncia abuso sexual por parte de un taxista en Medellín)



En el mes de agosto se capacitó al personal Metro sobre esta problemática, como parte de las estrategias de Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas, que se viene aplicando en la ciudad desde 2016 y ya han capacitado 2.180 personas, proyectando llegar a 4.500. Se espera que en noviembre, el sistema masivo de transporte lance otra campaña pedagógica sobre el tema.

¿Y si me siento acosada?

Si se encuentra en el Metro, lo primero que debe hacer es tocar el botón rojo o dar aviso al personal que se encuentra en la estación, para que se active la ruta con el 123 Agencia Mujer.



En caso de que se encuentre en otro medio de transporte, como taxi o bus, primero identifique la empresa y placa del vehículo que conduce el presunto agresor y comuníquese con la línea 123 Mujer, que ahora es metropolitana y da una orientación con enfoque de género.



Lina María Velasco Restrepo, jefa del Consultorio Jurídico de la Universidad de Medellín indicó que todos tienen un papel en el asunto; la ciudadanía, a la que le falta ser más solidaria en estos casos, a la Policía para que llegue al lugar de los hechos con prontitud tras el reporte del suceso y con un enfoque que no revictimice a la mujer.



(Siga leyendo: Sacerdote pagará condena de 16 años por abuso sexual de menor).



Algunos abogados han hecho énfasis en que el delito que más encaja con el acoso en el contexto del transporte público es el de injuria por vía de hecho, pues no se está persiguiendo u hostigando constantemente a una persona -como lo establece el delito de acoso sexual-, sino que es una conducta que se da en un solo momento, sin que haya una reiteración.



"Cuando hablamos de violencia basada en género y tiene connotaciones sexuales, activando la ruta le van a brindar una atención distinta e integral. Si vas a la Fiscalía y denuncias una injuria por vía de hecho, sí, está muy bien tipificado, pero no va a haber una atención inmediata, integral, oportuna, que va a ser clave para que esta persona se sienta de nuevo bien en sociedad", explicó Velasco.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

​@Melissalvarez3