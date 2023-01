Durante este viernes 27 de enero circuló en grupos ciudadanos y redes sociales un indignante video que causó malestar entre la ciudadanía en Medellín. Se trata de un caso de acoso sexual contra una joven en uno de los coches del Sistema Metro.



El caso lo dio a conocer una amiga de la mujer quien compartió unos videos en los que se ve a un hombre masturbándose al frente de ella, cerca a una puerta del Metro.

"Por desgracia no estuve en el momento que ocurrió, pero ella asustada me escribió de rapidez miles de mensajes llorando por lo sucedido", relató la mujer en la denuncia que se dio a conocer.



Y agregó: "Realmente siento una impotencia porque ya no se puede estar tranquila en ninguna parte por este tipo de personas que son unos acosadores de mier** que no respetan ni estando en lugares públicos".



En la tarde del viernes, el Metro confirmó y lamentó lo sucedido el jueves 26 de enero. "Una de nuestras usuarias fue víctima de acoso sexual. Nuestro Metro se solidariza con ella y rechaza categóricamente estas acciones que van en contra de su integridad", expresó Hugo Loaiza, coordinador de la Gerencia Social del Metro.



Loaiza explicó que el hecho fue conocido por el personal del Metro después de que la usuaria descendiera del tren, "por lo que no fue posible detener al agresor, porque no se activó un mecanismo de seguridad, como el botón rojo", añadió.



El Metro de Medellín cuenta con un protocolo para la atención de personas que son víctimas de violencia sexual dentro del sistema, antes, durante y después del hecho. Desde le empresa hicieron un llamado a la solidaridad para que las personas que sean testigos de este tipo de hechos lo reporten inmediatamente a través del botón rojo.



MEDELLÍN

