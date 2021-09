Dos polizones murieron aplastados por carga de tractocamión en Antioquia

En impactantes imágenes que circulan en las redes sociales quedó registrada la muerte de dos polizones que se movilizaban en un tractocamión, en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, en el Suroeste de Antioquia.



​En el vehículo viajaban tres jóvenes hinchas de Atlético Nacional y quienes viajaron para ver el partido.



La mayor Karina Londoño, encargada de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, confirmó que el hecho se presentó en el sector de La Bastilla y que los jóvenes fallecieron en el tractocamión aprisionados por la carga.

Uno de los jóvenes salió ileso del hecho. Foto: Cortesía Denuncias Antioquia

En los videos y fotos se puede ver cómo las cabezas de dos jóvenes quedaron debajo de la carga de dicho vehículo.



Un tercer joven salió ileso en el accidente.



"La recomendación para todos los jóvenes es para que no utilicen este tipo de transporte, no se movilicen en ellos y a las personas que presencien este hecho, que le avisen de manera inmediata a los conductores, ya que muchas veces estos no se percatan de que llevan polizones en sus vehículos", expresó la mayor. Londoño.



